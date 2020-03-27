這麼巧？吳斯懷批「中華民國台灣」置換台獨 中媒同調

中共黨媒「人民日報」海外版今天（27日）刊載學者文章稱，「中華民國台灣」是民進黨推進「漸進台獨」的重要表現、操作手段和階段性成果，是謀「獨」的新步驟、新標誌。巧合的是，國民黨立委吳斯懷在2月底向行政院提出的書面質詢也出現類似觀點。（資料照）

2020-03-27 15:22:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕中共黨媒「人民日報」海外版今天（27日）刊載學者文章稱，「中華民國台灣」是民進黨推進「漸進台獨」的重要表現、操作手段和階段性成果，是謀「獨」的新步驟、新標誌。巧合的是，國民黨立委吳斯懷在2月底向行政院提出的書面質詢也說，蔡總統試圖以「中華民國台灣」置換民進黨的「獨立國家」夢想，「中華民國台灣」究竟是從哪裡跑出來的怪東西？

「人民日報」文章稱，「新冠」是流行於台灣的「台獨」；「新冠」與「台獨」扯到一起，是因為「台獨」有了一頂新帽子：「中華民國台灣」。「中華民國台灣」的含混性在於，把台灣提高到與「中華民國」等同的地位，從而改造「中華民國」的表徵。這正是民進黨一直以來，把台灣「國家化」的重要步驟和巧妙手段。

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吳斯懷曾在2月27日以「我國國名稱謂問題」提出書面質詢，他表示，蔡總統試圖以「中華民國台灣」置換了民進黨的「獨立國家」夢想，並襲奪國民黨主導中華民國的話語權，特提醒蔡總統勿玩弄中華民國憲法。就現況言，中共否定中華民國的存在，民進黨則藉著中華民國的保護傘來掩護獨派前進。

吳斯懷說，到底什麼是「中華民國台灣」？遍查中華民國的各種法條律令，就是找不到有這樣的名詞存在！他很認真地請教蔡總統，以元首之尊的言論應該不至於信口開河、胡謅亂語吧，那麼「中華民國台灣」究竟是從哪裡跑出來的怪東西？

吳斯懷質疑，當民眾要填寫國家的資料時，究竟該填什麼才是正確？就如同民眾去戶政事務所辦理身分證時，能隨便填一個姓名嗎？蔡英文所謂的「中華民國台灣」，請問蔡英文是哪一個國家的總統？是中華民國的總統？還是中華民國台灣的總統？這樣的說法有沒有違憲，恐怕蔡英文要跟全民說清楚講明白吧！

吳斯懷強調，假設「中華民國台灣」的確是存在的，那麼蔡是不是說要放棄「台澎金馬」的其餘三者，是不是說，澎湖群島、金門群島、馬祖列島、烏坵列嶼、釣魚台列嶼、東沙群島、南沙群島之太平島與中洲礁等，都已經不再歸屬於她所領導的政府轄下了？那是否也應該撤銷福建省編制，直接讓「省主席」速速款包袱下台才是，也應撤銷類如「國立金門大學」、「國立澎湖科技大學」。

外交部與陸委會則表示，中華民國為我國之國名，而台灣為我們安身立命之所在，此為台灣社會最大之共識。國際社會除以正式國號稱呼我國外，為避免將我國與中華人民共和國混淆，常以「中華民國（台灣）」、「the Republic of China （Taiwan）」稱呼我國，此做法已行之有年。

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