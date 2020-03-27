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指吳斯懷負面聲量高 江啟臣：他發言可能把國民黨帶歪

江啟臣說，吳斯懷的網路負面聲量很高，在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶去。（資料照）

江啟臣說，吳斯懷的網路負面聲量很高，在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶去。（資料照）

2020-03-27 08:07:55

〔記者施曉光／台北報導〕前天在中常會公開撂下不分區立委如果言行損及黨的形象，可以註銷提名狠話的國民黨主席江啟臣，外界解讀就是箭指軍系立委吳斯懷而來，今天上午他接受廣播節目專訪時指出，吳斯懷的網路負面聲量很高，在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶去。

江啟臣指出，他會在適當時候，邀約吳斯懷好好談一下，原本上週他有約吳，但因自己有事情作罷，他強調，每個立法委員都一樣大，但有很多事情應該講清楚，要讓吳斯懷了解。

對於主持人詢問，吳斯懷是否為國民黨的麻煩製造者，對他個人造成困擾，並成為民進黨的政治提款機？江啟臣指出，吳斯懷即便臉書粉絲數很少，但在立委的聲量排名，卻高居第二，很多立委不了解網路負面聲量，對於個人以及政黨所造成的負面影響，吳斯懷的負面聲量遠高於正面聲量，雖然他的言行、質詢內容也有專業的一部分，但在媒體、民進黨用放大鏡看待下，吳的發言只要有一點歪掉，就會把國民黨往歪掉的地方帶。

主持人追問，吳斯懷究竟出了什麼問題？江啟臣則說，一個立委能否扮演好角色，除自己之外，團隊也很重要，雖然不能完全怪罪立委一人，但還是得概括承受，他建議吳斯懷的團隊應該好好檢視一下。

江啟臣還說，擔任立委與軍隊司令官不一樣，吳斯懷在認知上有差異，而且準備不夠，他會與吳斯懷談一談，黨中央如何提供協助，如果吳斯懷不接受，未來又重蹈覆轍，再發生類似的情況，黨中央就要真的給予黨紀處分。

對於自己前天在中常會的談話，江啟臣說，所有黨內人事問題，都應該有制度，國民黨有黨紀，能否貫徹落實，是國民黨能否轉變的關鍵，他必須適時提醒大家黨紀的存在，包括他自己在內，而不分區立委接受黨的提名時都有簽署承諾書，他只是提醒大家有承諾書存在，並主張制訂立委考核辦法。

江啟臣指出，不分區的提名應該要有制度辦法，不是黨主席一人決定，應該明定黨主席、提名委員會提名額度，或向社會徵求的名額，各佔多少比例，以後不管誰當主席，提名就照這樣做，因此他已經請組發會、考紀單位研擬草案，未來改革委員會成立後會討論。

國民黨軍系立委吳斯懷。（資料照）

國民黨軍系立委吳斯懷。（資料照）

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