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「封台倒數6天」引恐慌 《中天》：誤植「關鍵」為「封台」

今（28）日有民眾發現，《中天新聞台》竟出現「封台倒數6天」的字幕，引發爭議。對此，《中天新聞》稍早發聲明指出，是誤植「關鍵倒數」為「封台倒數」，向大家道歉也已更正。（圖擷取自王定宇臉書）

今（28）日有民眾發現，《中天新聞台》竟出現「封台倒數6天」的字幕，引發爭議。對此，《中天新聞》稍早發聲明指出，是誤植「關鍵倒數」為「封台倒數」，向大家道歉也已更正。（圖擷取自王定宇臉書）

2020-03-28 16:32:41

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，國內也出現多起不實疫情相關資訊，刑事警察局已查獲至少300件。今（28）日則有民眾發現，《中天新聞台》竟出現「封台倒數6天」的字幕，引發爭議，綠委王定宇也發文批評。對此，《中天新聞》稍早發聲明指出，是誤植「關鍵倒數」為「封台倒數」，向大家道歉也已更正。

今天上午PTT有網友發文表示，「早上看x天新聞，小標題看到封台倒數六天很緊張？什麼台？有相關的掛嗎？」相關消息引發網友熱議；王定宇也在臉書質疑，「現在是要封電視台？還是要封台灣？」並說未來會向民眾分享相關的法律責任及換照問題。

台灣基進立委陳柏惟則在臉書指出，「NCC方才回報，已聯絡上電視台總經理，立刻下架此一新聞，不得再犯，往後訊息必須遵照CDC內容」。

對此，《中天新聞》稍早在臉書粉專發聲明致歉，表示中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，3月26日至4月2日之間，是台灣守住疫情的關鍵8天，今天是進入關鍵倒數6天，中天新聞於今天上午整點新聞鏡面將關鍵倒數6天，誤植為「封台倒數6天」，特此更正致歉。「在防疫的關鍵時刻，中天新聞呼籲全民團結配合指揮中心，全力做好防疫工作」。

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