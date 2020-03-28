中國批我與美防疫合作 我曾提議萬件隔離衣助中卻被拒

在2月3日第一班武漢包機前，兩岸氣氛並不像現在這麼緊繃，雙方仍透過「兩岸民航小兩會」在傳真信件往返中，提議援助中方約1萬件隔離衣，但遭婉拒。（資料照）

2020-03-28 10:56:23

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對於「台美防疫夥伴關係聯合聲明」跳腳，不僅官媒「新華社」抨擊「仇中媚美」，國台辦也批「和『祖國大陸』搞對抗」，但知情人士說，我方曾透過「兩岸民航小兩會」，以正式信函提議援助中方約1萬件隔離衣，但遭婉拒。

台美18日首度同步發出防疫夥伴關係聯合聲明，對疫苗與藥品研發等6大抗疫措施強化合作機制，而美方為台灣保留30萬件防護衣原料，台灣未來也將每週提供10萬枚口罩給美方。對此，新華社19日即發文批評，國台辦則在24日接力批判，陸委會反擊強調，「一中原則」不是保障健康安全的藥方。

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據了解，在2月3日第一班武漢包機前，兩岸氣氛並不像現在這麼緊繃，雙方仍透過「兩岸民航小兩會」（我方為「台北市航空運輸商業同業公會」，中國為「兩岸航空運輸交流委員會」）磋商包機，在傳真信件往返中，我方表達願意提供中方相關的協助。

知情人士透露，由於當時湖北疫情仍在高峰，行政院已要求口罩禁止出口，我方不可能提供口罩，因此提議在包機抵達桃園後，待乘客下包機後，空機可載回我捐助的1萬件隔離衣，不過，卻遭中方婉拒。中方在信函先是表達感謝之意，不過，卻表示飛機還有其他用途，希望我方透過其他方式捐助。

不過，他說，第1班包機抵達後，我方在「弱勢優先、防疫優先，量力而為」的3原則下，拒絕中方安排東航在2月5日與6日各再執行2班包機，載運890名台人，在第1班包機抵台後的1個月，中方從官媒到國台辦火力全開，全面對民進黨政府攻擊，因此我方對相關捐助就未再提及。

對於我方對中國捐助，在2008年5月的四川汶川地震，當時的民進黨政府雖然即將下台，仍捐助20億元給對岸；馬政府上台後，也曾在2008年、2010年、2013年、2014年，針對中國四川汶川、青海玉樹、甘肅省舟曲縣、四川省雅安市蘆山縣與雲南省昭通市魯甸縣地震，捐出台幣8.3億元，卻因動用第二預備金被外界批評。

至於蔡政府2016年上台後，中國未發生傷亡慘重的地震，我方並未有任何捐助，但此次武漢肺炎疫情，據中國官方公開數據，已造成3292人死亡，堪稱災情慘重。而2018年2月發生的花蓮地震，中國也稱捐款台幣一億元，但刻意繞過民進黨政府，直接捐款給花蓮縣政府。

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