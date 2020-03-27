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武漢肺炎》巴拉圭議員嫌台給太少籲轉向中國 外交部：援助是發自內心

巴拉圭21日透過推特發布照片，收到台灣幫忙採購的物資。（圖取自巴拉圭外交部推特）

巴拉圭21日透過推特發布照片，收到台灣幫忙採購的物資。（圖取自巴拉圭外交部推特）

2020-03-27 17:05:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣援贈防疫等各項物資給友邦巴拉圭，但巴國國會議員竟嫌棄台灣支援的物資太少，還認為，台灣應該跟上中國的步伐，否則就是「該死的台灣，讓我們轉向中國」。

根據巴拉圭《Ultima Hora》報導，該國「真正激進自由黨」（PLRA）女議員阿瑪莉拉（Celeste Amarilla）說，到目前為止，從台灣得到的東西很少，如果這是支持這個國家的代價，那麼與中國談判達成協議會更好，「台灣對我們來說非常『昂貴』。」

阿瑪莉拉抨擊，只有看到台灣『捐贈』一些口罩，這難道就是巴拉圭支持台灣抵抗中國的原因，「中國想向我們購買所有的肉製品，我們告訴它『不，因為台灣會生氣』。」因此，「台灣要跟上中國的步伐，裝載一卡車的（口罩）量送給我們。」

衛生部副部長朱利奧·羅隆（Julio Rolón）報告說，台灣將『捐贈』大約200台呼吸器，但阿瑪莉拉認為這樣是不夠的，甚至大聲疾呼：「該死的台灣，讓我們轉向中國」，她更提到，「我要製造醜聞，讓巴拉圭離開台灣，投票支持中國。」

外交部：真心誠意量力而為幫助友邦

根據《鏡報》報導，外交部發言人歐江安說，阿瑪莉拉說詞與事實不符，台灣從來沒有，也絕無可能和中國進行外交援助競逐，台灣各種幫助友邦的企劃方案均發自於內心，也會量力而為，幫忙友邦採購防疫用品屬於人道考量，希望各界別扭曲台灣的善舉。

巴拉圭外交部推特

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