陳宗彥：1000多名被註記湖北台人 不能自行買票登機

內政部次長陳宗彥（圖左）表示，一千多名被註記的湖北台人不能自行買票登機。（記者李欣芳攝）

2020-03-26 12:53:29

〔記者李欣芳／台北報導〕海基會今天宣布，昨天已洽請華航協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人（除武漢之外）搭乘返家。內政部次長、中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，被註記的湖北台人有1000多人，目前暫定華航兩個航班，每班以220人為上限，後續視要返台者搭機的狀況再決定是否另增指定航班，被註記的湖北台人將不能自行買票登機，還是要透過海基會的指定航班。

陳宗彥說，因為我們有註記，航空公司就不會賣票給他們，也無法完成訂票，之前有幾個案例，由於確認不是住在武漢，就讓他們回來，我們的註記是註記其旅遊史，這是基於防疫的考量。

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至於原來武漢已有兩批包機，未來是否還會推動包機模式回台？陳宗彥說，這要看兩會怎麼協商，協商的方式，包括專機的包機或指定航班都有。

行政院發言人谷拉斯．尤達卡（Koals Yotaka）表示，行政院副院長陳其邁前天召開會議，討論湖北台人回國的形式，昨天再度開會，進一步確認細節，有關海基會宣布指定華航兩架指定班機，我們堅持我國的防疫人員先登機，以確保回台者可全程受到防護。

交通部次長王國材表示，華航的兩架指定班機，是類包機，防疫標準與過去兩次武漢包機一樣，都按過去規定處理。

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