為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

陳宗彥：1000多名被註記湖北台人 不能自行買票登機

內政部次長陳宗彥（圖左）表示，一千多名被註記的湖北台人不能自行買票登機。（記者李欣芳攝）

內政部次長陳宗彥（圖左）表示，一千多名被註記的湖北台人不能自行買票登機。（記者李欣芳攝）

2020-03-26 12:53:29

〔記者李欣芳／台北報導〕海基會今天宣布，昨天已洽請華航協助，指定兩架次上海飛桃園的航班，讓前階段因封城而滯留湖北的台灣人（除武漢之外）搭乘返家。內政部次長、中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天表示，被註記的湖北台人有1000多人，目前暫定華航兩個航班，每班以220人為上限，後續視要返台者搭機的狀況再決定是否另增指定航班，被註記的湖北台人將不能自行買票登機，還是要透過海基會的指定航班。

陳宗彥說，因為我們有註記，航空公司就不會賣票給他們，也無法完成訂票，之前有幾個案例，由於確認不是住在武漢，就讓他們回來，我們的註記是註記其旅遊史，這是基於防疫的考量。

至於原來武漢已有兩批包機，未來是否還會推動包機模式回台？陳宗彥說，這要看兩會怎麼協商，協商的方式，包括專機的包機或指定航班都有。

行政院發言人谷拉斯．尤達卡（Koals Yotaka）表示，行政院副院長陳其邁前天召開會議，討論湖北台人回國的形式，昨天再度開會，進一步確認細節，有關海基會宣布指定華航兩架指定班機，我們堅持我國的防疫人員先登機，以確保回台者可全程受到防護。

交通部次長王國材表示，華航的兩架指定班機，是類包機，防疫標準與過去兩次武漢包機一樣，都按過去規定處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
協助滯留湖北台人回家 海基會指定華航上海2班次
2020-03-26 11:07

協助滯留湖北台人回家 海基會指定華航上海2班次
武漢台商回台 須包機或指定航班
2020-03-26 05:30

武漢台商回台 須包機或指定航班
閱讀翡冷翠8 三代同堂最幸福

閱讀翡冷翠8 三代同堂最幸福
武漢肺炎》中官媒證實將撤台僑 陸委會：盡力讓人速返台
2020-02-02 16:47

武漢肺炎》中官媒證實將撤台僑 陸委會：盡力讓人速返台
貨運量排名全球前10 華航新闢美國哥倫布市貨運航點
2018-08-28 11:58

貨運量排名全球前10 華航新闢美國哥倫布市貨運航點
居家防疫必看！室內空氣品質成關鍵

居家防疫必看！室內空氣品質成關鍵
政治今日熱門
2020-03-26 07:37

軍情動態》美驅逐艦昨航行台灣海峽 國防部：全程掌握

2020-03-25 16:50

長榮機組人員驚傳確診！交部：未公告前無法說明

2020-03-25 21:49

武漢肺炎》中國疫情趨緩？ 陳時中神回被網友推爆 影片

2020-03-25 15:05

軍情動態》美軍EP-3偵察機監控共軍 今在高雄外海空域兜圈圈

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播