武漢台商回台 須包機或指定航班

政院官員表示，搭指定的定時、定點航班回台，與包機並不衝突，因為評估屆時不會有一般民眾回台，形同另類包機。（資料照）

2020-03-26 05:30:00

陳時中：暫不取消註記 返台後也要集中檢疫

〔記者吳亮儀、李欣芳、鍾麗華／台北報導〕中國武漢肺炎疫情發生源起的中國湖北省昨起交通解封、武漢市預計下月也要解封，行政院副院長陳其邁前晚召開跨部會會議討論決議，不會取消武漢台灣人的註記，政府採取包機返台模式持續與中方交涉，盼促成第三批包機回台，但也可接受如血友病童回台的「類包機」模式，搭指定的定時、定點航班回台。

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨也表示，武漢「解封」與我國是否「解註記」是兩回事，因此暫時不取消武漢台商註記、仍要採一定形式的包機返台，返台後也要集中檢疫。

指定航班定時定點 形同另類包機

行政院長蘇貞昌昨在政院的輿情回報指示，只要符合包機的防疫標準，就可把滯留在中國的台人接回。據悉，我方仍希望仿照前兩次的包機，推動第三批包機，不過，政院官員說，搭指定的定時、定點航班回台，與包機並不衝突，因為評估屆時不會有一般民眾回台，形同另類包機。

據指出，移民署註記滯留湖北台人共一六九四人，第一批包機二四七人回台，第二批則有三六一人，因此目前仍有千人滯留當地，若全部安排返台，需要四架包機；若以指定航班模式，最有可能前往上海或成都機場搭機，目前台灣飛上海的國籍航空每天還有五、六個航班，成都每週僅剩四班。

赴上海或成都搭機 仍須兩岸溝通

知情人士說，若以指定航班方式，以國籍航空為主，我醫護人員也可安排隨行，問題較小，不過，如何安排這些滯留台人到機場也要解決，「從湖北到上海或成都，都是千里遠的路程」，如採指定航班模式，仍須兩岸進一步溝通協商。

對於湖北、武漢宣布要解封，陳時中昨在疫情記者會表示，他特地看了一下中國方面公布的做法，應該不是完全放寬，仍有一定的交通管制，不同城市間也有不同規定，例如須要經過申請的點對點移動，顯示仍有疫情風險。他說，應該要有觀察期，觀察一下內部風險，為了謹慎起見，當地台人還是有註記的必要。

中央流行疫情指揮中心今天建議停辦「室內超過100人以上、室外超過500人以上」的公眾集會活動，圖為指揮官陳時中。（中央指揮中心提供）

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