獨家》反制中國軍事威脅 愛國者飛彈將實彈攔截射擊訓練

國軍愛國者飛彈。（資料照片）

2020-03-25 11:10:44

〔記者羅添斌／台北報導〕中國今年以來多次出動軍機丶軍艦繞台演訓，對台進行多層次的軍事威嚇，增加我戰備壓力，根據國防部最新報告指出，國軍今年規劃以攔截共軍飛彈為目標，執行愛國者飛彈射擊訓練。

國防部在報告中並表示，國軍防空飛彈部隊是自2016年起，每兩年執行一次愛國者飛彈的射擊訓練。依據這項做法，軍方在2016及2018年各實施過一次，今年將是第3次。

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國防部是在送交立法院外交國防委員會的預算解凍報告中，提及空軍防空飛彈部隊今年的演訓練計畫，報告也指出，愛國者飛彈射擊訓練，就是以攔截飛彈為目標，至於代表敵軍飛彈來襲的靶彈，將會以天弓二型飛彈改製（2枚）而成，相關改製經費估計為1688萬2千元。

至於實彈射擊是在台灣的九鵬基地進行？還是會派愛國者飛彈部隊官兵及飛彈丶靶彈，都送到美國白沙飛彈測試場實施，報告中並未提及，軍方官員對此也不予評論。

國防部日前在立法院委員會備詢時，曾就愛國者飛彈的攔截率提出詢答。立委詢問，中國軍機今年接近我國防空識別區（ADIZ）幾次？過去有無夜間擾台？國防部副部長張哲平表示，共有4次，3月16日是第一次中國軍機在台灣外圍夜間訓練，但並非「繞台」，且是接近ADIZ西南端、並非進入。

立委追問，若敵方飛彈來襲，愛國者飛彈能否攔截？張哲平表示，攔截概率75%至88%之間，而75%為一枚愛國者飛彈攔截敵軍一飛彈，若以兩枚愛國者攔截敵軍一枚飛彈，則提升到88%。

國防部最新送到立法院的109年公開預算解凍報告中，證實規劃愛國者飛彈進行攔截共軍飛彈的射擊訓練，並以天弓二型飛彈改製為靶彈，改製所需經費為1688萬2千元。圖：擷取自國防部109年公開預算解凍報告。

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