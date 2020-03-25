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台海軍情》嚇阻共軍巡弋飛彈無人機 35快砲配AHEAD彈超殺！

軍方三五快砲進行夜間射擊訓練。（圖：軍聞社提供）

軍方三五快砲進行夜間射擊訓練。（圖：軍聞社提供）

2020-03-25 14:18:42

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應中國多次派出軍機丶軍艦遠海長航，並且繞台演訓帶來的軍事威脅，以及沙烏地阿拉伯煉油廠遭逢無人機攻擊等事件，空軍重新檢討防空飛彈部隊訓練需求，根據國防部最新報告透露，今年除將進行愛國者飛彈實彈攔截射擊訓練之外，防空火砲主力的三五快砲將配備AHEAD彈，對來襲的巡弋飛彈及無人機以空炸子母彈群進行擊殺，形成強大的嚇阻戰力。

國防部109年公開預算有多筆經費遭到立院委員的凍結，要求國防部提出報告說明。根據最新送到立法院外交國防委員會的預算解凍報告指出，中國軍事現代化武器及遠海長航能力提升，已嚴重影響區域安全，為周密我國短丶中丶長程防空接戰能力，嚇阻敵軍威脅，因此在109年度預算中，增列了各項對空射擊訓練預算需求，以強化空防安全。

新增項目除了今年將進行愛國者飛彈的實彈射擊攔截訓練之外，國防部在預算解凍報告中指出，鑑於日前沙烏地阿拉伯煉油設施突遭無人機攻擊，顯見這類攻擊已成為不對稱作戰主要方式，空軍因此增加以三五快砲配備AHEAD彈（空炸子母彈），對能模擬如同無人機丶巡弋飛彈等小型目標的攔截訓練，並增加近迫火砲射擊訓練所需的BQM-167Xi靶機，以提升對此類攻擊的接戰能力。

空軍防空快砲為「GDF-006型35公厘雙管防空快砲」，可透過雷達導引或是經由瞄準具射擊，它具有精準、射速快與機動力強等優點，能全天候作戰，是低空射擊的現代化優良武器。35防空快砲最大射距11公里，有效射距4公里，最大射高8500公尺，射速每分鐘1100發，可裝填高爆燃燒彈、棄殼穿甲彈、半穿甲高爆燃燒彈等，配用AHEAD彈（空炸子母彈）時，可用在空中形成的彈幕擊毀來犯的巡弋飛彈或是無人機，戰力更是驚人。

軍方以BQM-167Xi靶機，擔任模擬巡弋飛彈及無人機的假想攻擊角色。（圖：擷取自審計部審計報告）

軍方以BQM-167Xi靶機，擔任模擬巡弋飛彈及無人機的假想攻擊角色。（圖：擷取自審計部審計報告）

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