中市議會定期大會順延？在野議員支持如期召開

台中市議會定期大會是否如期召開？在野議員認為應如期並做好防疫準備。（記者張菁雅攝）

2020-03-24 16:05:35

〔記者張菁雅／台中報導〕各縣市議會即將召開定期大會，受武漢肺炎影響，花蓮縣議會已決定延期。至於台中市議會，民進黨團總召陳世凱今日表示，他支持如期召開，因為越晚開會疫情越嚴峻，議會也要做好準備，如果爆發社區感染，改為視訊會議。無黨籍議員陳廷秀也說，視訊會議是兼顧防疫與如期開會的解套方式，呼籲議會必須提早準備。國民黨團書記長陳政顯則表示，建議請議長召集各黨團協商。

台中市議會正進行臨時會，明天是會期最後一天，預計4月底召開定期大會。陳世凱表示，這次臨時會已經延期，當初決定延期時，台中市零病例，現在是25例，未來不知道疫情會持續到何時，越晚開會疫情越嚴峻，目前台灣還沒有真正爆發社區感染，應該如期且盡快召開定期大會。

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陳世凱說，如果因為疫情而延期，不知道要延到何時，更何況現在立法院也在開會，他要特別提醒議會預做準備，如果在大會會期中爆發社區感染，必須以視訊會議方式完成民主程序。

陳廷秀指出，開會審議提案是議員的職責，開會也才能有效監督市府，如果要延期，誰能決定該延到何時，他建議如期開會，並以視訊會議做為解套方式，由於大會開議時間由程序委員會討論決定，建議在程序委員會開會前，視當時疫情狀況及其他五都議會辦理情形，先進行政黨協商。

陳政顯則表示，等臨時會明天結束後，他建議先請議長召集各黨團協商，再決定大會開會時間。

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