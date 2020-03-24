武漢肺炎》全台首例 花蓮縣議會停會

花蓮縣議會開全台首例，定期大會決議順延。（記者王峻祺攝）

2020-03-24 11:56:46

［記者王峻祺／花蓮報導］武漢肺炎疫情嚴峻，花蓮縣目前維持零確診，縣議會今召開第19屆第7次臨時大會預備會議，民進黨籍縣議員莊枝財提出緊急動議，商討因應疫情是否將會期順延，經多數議員附議後，議長張峻敲槌裁定，決議第7次臨時大會順延；另外，第8次臨時大會及第3次定期大會也同步順延，視疫情狀況再協商開會日期；針對會期順延，縣長徐榛蔚表示尊重。

國民黨籍議員李秋旺持反對意見，認為審查縣府提出的事務是議員責任，花東沒有確診案例，議會也做好各項防疫工作，基於職責應該繼續開會。議員蔡啟塔則說，開不開議沒有什麼差，「縣府一縣獨大」，議會沒有什麼功能！

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花蓮縣議會今召開臨時大會，由議長張峻主持，花蓮縣府一級主管列席，預備會議中，議員莊枝財提出緊急動議，鑑於疫情仍未緩和，希望第7次臨時會順延，再找適當時機召開，會中最後決議會期順延。

花蓮縣議會議事組主任潭進成說，緊急動議由議員莊枝財提案，現場議員附議，最後由議長張峻裁定，決議第7次臨時會順延，並連同4月13日將召開的第5次臨時大會及5月1日的第3次定期大會均同步順延，目前已報備內政部；至於已進行2天的第7次臨時大會，因已到預備會議，下次將直接進入一讀會及臨時動議。

花蓮議長張峻說，武漢肺炎疫情升溫，加上境外回台人數多，確診數增加，花蓮目前居家檢疫也累計500多例，為讓縣府做好防疫工作，不要為了開會蠟燭兩頭燒，並確保議員及官員出席的健康著想，決議順延會期。

他說，若針對縣府臨時重要提案，確定是必要且急迫性案子，將找各黨團召集人協商，採用書面連署方式審核。至於何時開議？會等到疫情較緩和時決定。

議員莊枝財說，疫情嚴峻，各單位為縣民健康防疫努力，並配合中央防疫工作，先行順延臨時會讓大家做好防疫，經提議討論，會中通過決定，待疫情好轉再行開議。

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花蓮縣議會今早召開臨時大會，議員莊枝財提出緊急動議，鑑於疫情仍未緩和，希望臨時會及定期大會暫緩，再找適當時機召開，會中決定會議暫緩及順延召開。 （記者王峻祺攝）

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