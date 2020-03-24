緊急命令有兩大前提 蘇貞昌：希望千萬別發生

行政院長蘇貞昌（中）、內政部長徐國勇（右）在立院備詢。（記者劉信德攝）

2020-03-24 11:49:25

〔記者黃欣柏／台北報導〕武漢肺炎確診病例不斷增加，對於國民黨立委鄭麗文關心何時會發布緊急命令，行政院長蘇貞昌今在立法院答詢表示，緊急命令是總統的職權，我們現在是一步一步超前部署，萬一國際經濟情勢無法因應或疫情失控，超出我們能夠掌握的程度，那就發布緊急命令，「所以我是希望千萬不要發生！」

鄭麗文質詢問到，全球已有40國發布緊急命令，但總統蔡英文在19日發布談話時，仍指現階段的疫情還不需要發布緊急命令，那台灣到底會在什麼情況、條件及情勢變化下才會發布緊急命令？會不會為了超前部署、避免前功盡棄而考慮發布緊急命令？

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對此蘇貞昌表示，就如同蔡總統先前向國人報告的，目前的政策工具跟法令足以應對現在的疫情，若未來情勢有變化，總統自會在有需要時發布，我國不會為了超前部署而發布緊急命令，萬一未來國際經濟情勢變成我們不足以應付，或是疫情突然失控到某個程度，才會發布緊急命令，「所以我是希望千萬不要發生。」

蘇貞昌強調，緊急命令是總統職權，是在必要時發布，再請國會追認，但這次我們是走在前面，直接就由立法院通過相關特別條例及預算，其實發布緊急命令要做的，也就是現在正在做的事情。

對於鄭麗文舉921地震時曾發布緊急命令為例，蘇貞昌說，地震一發生當然要立刻發布緊急命令，這跟疫情一步一步發展的情況不太一樣，台灣在SARS時就已經訂了相關程度的法律基礎，這次再加上特別條例，才讓我們可以做到目前的程度。

對於鄭麗文追問是否已做好準備因應緊急命令，內政部長徐國勇說，所有防疫準備都在進行中，但還是要看緊急命令的細節，並根據疫情指揮中心針對疫情發展所做的沙盤推演。

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