WHA可能改成虛擬大會 外交部：出席仍微乎其微

外交部國組司司長陳龍錦出席例會。（記者呂伊萱攝）

2020-03-24 12:29:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕武漢肺炎疫情全球肆虐，影響諸多國際會議。對於世衛大會（WHA）是否也會取消？外交部今表示，世衛（WHO）秘書處尚未做出決定，但舉辦實體會議可能性逐漸降低，虛擬會議、延期至秋天或取消都是可能選項，不過WHO主動邀請我方出席的可能性仍「微乎其微」。

第73屆WHA原訂5月17至21日在瑞士日內瓦舉行。外交部國組司司長陳龍錦今天出席例會時說明，關於WHA是否仍如期舉行一事，目前WHO秘書處仍然在廣泛徵詢意見當中，理論上將經過執委會程序決定，但目前尚未做出決定。

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陳龍錦表示，一般而言，WHO會在大會60天前、亦即約3月中旬寄發邀請函給各會員國，但今年到目前為止，邀請函都還沒寄出。

陳龍錦透露，據了解，因疫情影響，如期在日內瓦舉行實體會議的可能性逐漸降低，虛擬會議是非常可能的替代方案，至於維持在5月舉辦或是延期到秋天都有可能，取消也是可能性之一，外交部會持續注意密切發展並妥善因應。

先前我國專家曾以線上形式參與WHO專家會議，若是以虛擬會議形式進行，我方將如何爭取參加？陳龍錦則回答，以往沒有這種情形，因此相關細節與安排目前都還未定。專家會議時我方是直接向WHO表達希望參與，最後以線上形式參加。

陳龍錦也坦言，WHO主動邀請我方出席大會的可能性「微乎其微」，將持續請友邦和理念相近國家做幕後洽助工作，希望WHO、特別是秘書長方面，能夠邀請台灣參與。

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