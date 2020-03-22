吳斯懷稱共機繞台非挑釁 陳柏惟批國民黨急切割：俗仔黨

中國軍機多次在武漢肺炎疫情期間「繞台演訓」，引發國人高度反感。國民黨立委吳斯懷書面質詢行政院卻稱，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」。圖為吳斯懷上週在立法院質詢畫面。（記者陳鈺馥攝）

2020-03-22 11:06:03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國軍機多次在武漢肺炎疫情期間「繞台演訓」，引發國人高度反感。國民黨立委吳斯懷書面質詢行政院卻稱，共軍繞台「法理上並不能算是對我國有顯著的挑釁意味」，國民黨事後回應，這是吳斯懷個人意見，不代表黨的立場。對此，台灣基進立委陳柏惟批評，「不代表就開除啊，俗仔黨！」

陳柏惟今天凌晨發文嘲諷國民黨提及，「我有一個不分區，我從來也不期，有一天我心血來潮急著舔維尼，我手裡拿著毛語錄，我心理正得意，不知怎麼嘩啦啦啦，我假裝不識泥。中國黨說中國黨不分區不代表中國黨唷！」

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「這是在講什麼碗糕？」無黨籍立委林昶佐也在臉書質疑，吳斯懷不是「區域立委」，不能代表民意，提名吳當「不分區立委」的國民黨，又說吳不能代表黨意，那到底代表誰進入立法院？代表中國？你們中國國民黨提名一個代表中國的人來立法院鬧事，不就是你們在掩護中國嗎？

民進黨立委許智傑今日受訪痛批，「吳斯懷真是頭殼壞掉」，如果有人拿一支球棒在他家門前走來走去 這難道不是挑釁嗎？他建議國民黨可以考慮開除吳斯懷，避免將來有繼續這種舔共的言論。

此外，副總統陳建仁19日在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況，並指只有中國和伊朗沒把官方資料列在維基百科當中，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾」。

事後，中國官媒新華社發文反批陳建仁「披著專業外衣，公然胡說造謠」。立委許智傑指出，中國真正是打人喊救人，跟WHO同一個鼻孔出氣，中國才是疫情擴散全球的元凶，竟然還敢批評抗SARS專家陳建仁副總統是造謠者，「真的是不要臉！」

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