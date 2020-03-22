稱共機繞台不算挑釁 吳斯懷：遺憾遭斷章取義

立委吳斯懷日前向行政院提出書面質詢，稱共機繞台法理上不算挑釁，要國防部不要誤導，遭各界砲轟，他今表示，質詢遭斷章取義擴大解釋，深表遺憾。（資料照）

2020-03-22 10:01:41

〔記者林良昇／台北報導〕中國軍機多次繞台，國民黨立委吳斯懷向行政院提出書面質詢，稱法理上不算挑釁，要國防部不要誤導，遭各界砲轟，連國民黨都切割，吳斯懷今表示，他的質詢遭斷章取義擴大解釋，深表遺憾。

吳斯懷今透過立院辦公室表示，針對日前他建請行政院建立全民國防共識，及面對兩岸情勢應有憂患意識之質詢，遭特定媒體及人士刻意斷章取義擴大解釋，他深表遺憾。

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吳斯懷說，正因為共機近來多次接近或繞經我「防空識別區」，造成台灣民眾心理的恐慌，故特別提醒國防部；應更重視共軍在出海作戰操演中所展現的聯合作戰序列，及同時飽和攻擊的能力，與對台海防衛作戰影響深遠的威脅。

吳斯懷強調，守土保國是國軍當然之責，故建議有關在有效監偵全程掌控共機的情況下，宜考量有無必要每次都發布相關訊息，避免因過度而引發社會及民眾不必要的緊張。對國防部判定是「針對性訓練、非僅繞經或無害通過、是具體的『挑釁、威脅』」，他尊重專業的情報判斷。

吳斯懷也說，對國民黨就此事回應之新聞稿所稱；共機此時在台海周邊實施長航遠訓，不但無助兩岸和平與區域穩定，反更增加台灣人民及社會的反感，加大軍事誤判風險，共軍應有所收斂，他深表認同。

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