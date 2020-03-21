「黑名單時代」的強大女性 許添財岳母走完人生路

前台南市長許添財PO臉文悼念岳母洪林錦文，這張岳母生前老照片，傳達台灣女性美德為家庭無怨無悔付出。（擷自臉書）

2020-03-21 23:58:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「33歲決心不向命運低頭，毅然決然走上人生最孤獨辛苦的路，孑然一身憑雙手養育兩位不到10歲的小孩，因為丈夫離世」。「55歲陪著要上班的女兒，幫她照顧兩位4歲跟1歲的孫子，因為女婿黑名單出國」。

前台南市長許添財的岳母洪林錦文，於3月5日蒙主寵召，疫情當前，她自己「選擇靜靜睡著了，默默離開」，不讓家人麻煩。許添財與妻子家人也決定不打擾大家，訃聞只發家族近親，沒有公祭，已於昨（20）日舉行追思禮拜後，岳母長眠南山。

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許添財懷抱感念心情，今天在臉書發悼念文，透露過去這段台灣威權時代他被列入「黑名單」無法回國，岳母陪伴洪淑貞照顧小孩，讓他永遠感恩敬愛，為一代台灣女性留下平凡中的偉大風範，含辛茹苦，貞節仁愛。

許添財說，人生旅程無法自主，但就是做該做的，岳母從沒一句怨言意見，雖然先生早逝，但她獨力扶養孩子長大，生活困難，撿蝸牛養鴨，鴨糞當絲瓜肥料，瓜棚遮蔭又可收成絲瓜，鴨可生蛋，人有蛋吃，有鴨肉吃，有絲瓜吃，省下的錢跟互助會，儲蓄讓孩子升學。

因為洪媽媽的無怨無悔付出，許添財和夫人洪淑貞也極盡孝道，將她接來侍奉陪伴數十年，而且洪媽媽接受最後的1次生日快樂祝福3天後的晚上，才靜靜地走滿93歲人生，到天國與訣別60年的先生團圓。

前台南市長許添財臉書悼念岳母洪林錦文，PO上多張珍貴老照片，許添財與妻子洪淑貞結婚照片意外曝光。（擷自臉書）

前台南市長許添財PO臉文悼念岳母洪林錦文，感恩她的慈愛付出。（擷自臉書）

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