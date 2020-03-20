蘇揆指對岸卡包機 中國官媒跳腳「甩鍋」

對於第三波滯留中國湖北台人的包機何時啟動？行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢時指出，「因為對岸老是堅持這個、堅持那個」，「如果不是對岸的阻撓，老早把國人同胞接回來了。」中國國官媒「人民日報」今天點名蘇貞昌，將「阻撓」的責任「甩鍋」中國。（資料照）

2020-03-20 14:40:56

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於第三波滯留中國湖北台人的包機何時啟動？行政院長蘇貞昌日前在立法院總質詢時指出，「因為對岸老是堅持這個、堅持那個」，「如果不是對岸的阻撓，老早把國人同胞接回來了。」中國國官媒「人民日報」今天點名蘇貞昌，「不知羞恥，欺騙台灣民眾」，竟將「阻撓」的責任「甩鍋」中國。

中央流行疫情中心副指揮官、內政部次長陳宗彥昨表示，下一波包機，則還要看兩岸協商的情況。陸委會副主委兼發言人邱垂正則說，離開湖北前往其他地區的沿路疫情風險仍高，為保障滯留湖北人員健康，同時顧及國內防疫需要，政府希望透過專機接回滯留民眾。

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中國國台辦3日曾點名批評行政院長蘇貞昌對於包機的發言，重批是「蘇式謊言」，中國官媒「人民日報」今天再度點名批評，「蘇貞昌不思反省，仍然面不改色地倒打一耙，竟然將『阻撓』的責任『甩鍋』大陸。」

文章批評，「台灣還將滯留湖北的台胞列成『註記管制名單』，事實是民進黨政府根本不想接滯留湖北的台灣人返台，『能拖一天是一天，少接一個是一個』。一心只想將他們打成台灣的麻煩，給他們扣上『誰讓你去大陸』的罪名，藉以營造民進黨當局防疫『好棒棒』假像」。

文章指出，「至今仍有近800名滯留湖北的台灣民眾，無論是東航執飛還是兩岸航空公司以臨時航班方式共同執飛，都可以儘早安排。民進黨當局更不應該忘記，它那份『註記管制名單』封殺了滯留湖北台胞的回鄉之路。」

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