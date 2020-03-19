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武漢肺炎》疫情衝擊 教授朱雲鵬估1/3旅宿從業者受影響

朱雲鵬認為，以SARS期間下滑趨勢計算，來台觀光旅客預估下滑300萬人次，將有27萬、3分之1旅宿業就業人口受衝擊，將是嚴重國安問題，不容小覷。（資料照）

朱雲鵬認為，以SARS期間下滑趨勢計算，來台觀光旅客預估下滑300萬人次，將有27萬、3分之1旅宿業就業人口受衝擊，將是嚴重國安問題，不容小覷。（資料照）

2020-03-19 11:22:59

〔記者陳昀／台北報導〕武漢肺炎衝擊產業，立法院財政委員會今天就政府預算如何協助展開公聽會。東吳巨量資料管理學院教授朱雲鵬示警，以SARS期間下滑趨勢計算，來台觀光旅客預估下滑300萬人次，將有27萬、3分之1旅宿業就業人口受衝擊，將是嚴重國安問題，不容小覷。

朱雲鵬在公聽會發言指出，2002年來台觀光客有298.7萬人，2003年發生SARS下滑到224.8萬人，旅客減少24.5％；以相同比例估算，去年有1186.4萬觀光客，今年恐減少300萬人次，也幾乎等於2002年來台觀光客人數，千萬不能忽視疫情對旅宿業的重大影響。

朱雲鵬指出，每11位觀光客可創造1位旅宿業人員的工作機會，假設今年減少300萬人次觀光客，預計有27萬就業者受到影響，也佔現階段就業者的3成多，會是嚴重國安問題，不容小覷。

朱雲鵬表示，當年SARS疫情「來得快、去得快」，不像這次感染幅度擴及全世界，甚至造成義大利、西班牙、德國、法國索國，如果都鎖國，台灣人不能觀光、外國人也進不來，下降人數會只有300萬嗎？恐怕影響更大。

朱雲鵬呼籲，各部會都要有單一窗口專線電話，再為民眾分流到適當科室，且必須追蹤執行率，一旦短期需求超過預期額度，應先暫緩長期預算，救急為先。

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