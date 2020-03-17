武漢肺炎》駐歐代表處護主權 率先在中國外館推特駁一中政策

駐歐盟兼駐比利時代表處在推特反駁中國駐歐盟使團的「一中政策」3大聲明。（TaiwanEu＠Twitter）

2020-03-17 21:36:21

〔中央社〕歐洲防疫當前中國忙宣傳「一中政策」，駐歐盟兼駐比利時代表處率先正面迎戰，16日在中國駐歐盟使團推特上發文反駁，大聲說台灣從未是中國一部分，公衛議題不應政治化。

歐洲疫情嚴峻，而台灣第一線防疫表現受國際矚目，歐盟駐台代表高哲夫（Filip Grzegorzewski）14日在推特發文提到台灣中央研究院在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）快篩方面取得突破，以及肯定台灣抗疫時的積極措施、透明度及出色的醫療保健系統等。

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歐洲議會議員、對中國關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）14日也發文表示：「在這次疫情危機中，台灣在拯救生命方面做得很好。為什麼不邀請他們充分參與國際呢？ 並質疑為什麼世界衛生組織（WHO）不這樣做？ 因為北京在民族主義政治方面犧牲人民的利益。」

由於包瑞翰是對中關係代表團團長，其身分對歐洲議會與中國關係有一定象徵性，因此中國駐歐使團當天在其推文下回覆3點聲明，強調「台灣是中國的一部分；台灣2009年至2016年可參加世界衛生大會（WHA），但現在為什麼不行？ 因為台灣繼續挑戰一個中國政策；中國曾多次向台灣說明，並安排專家訪問武漢及參加WHO會議。」

台灣方面看到相關推文後，駐歐盟兼駐比利時代表處16日決定正面迎戰，在中國駐歐盟使團推特上針對其3點聲明嚴正反駁，強調「台灣從未是中國一部分；能否參與WHO與一中政策無關，公共衛生不應政治化；第三點說明台灣專家訪問武漢期間，沒有得到適當的訪問權或相關訊息，是空手而回。」

此外，駐歐盟代表處再發文表示，WHO在舉行2次緊急會議之後，在來自理念相近國家的壓力下才邀請台灣專家參加相關論壇，而且是線上會議。

針對中國一再誤導國際視聽，除將台灣視為中國一部分，還讓國際錯誤認為台灣未被排除在防疫體系之外，駐歐盟代表處對歐洲均有事實說明，面對中國網路宣傳，也開全球外館風氣之先正面迎戰，捍衛國家主權不退讓。

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