武漢肺炎》澎湖縣長槓上馬公市長 不取消清明法會就開罰

馬公市公所法會，只請三位師公唸經祈福。（澎湖縣政府提供）

2020-03-17 21:29:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕清明掃墓節將屆！面對中國武漢肺炎疫情嚴峻，澎湖縣政府擔憂群聚感染，下達各鄉市公所取消清明聯合法會，但馬公市公所如期舉辦，縣長賴峰偉今日呼籲馬公市長葉竹林從善如流取消法會。澎湖縣政府表示，若市公所堅持舉辦法會，將依傳染病防治法處6萬元以上，30萬元以下罰鍰。葉竹林表示，馬公市公所願意配合取消。

賴峰偉表示，因應清明節防疫，全國各縣市接連取消聯合法會，以避免群聚感染，縣府帶頭取消法會，並協調各鄉市公所配合，但馬公市公所堅持4月3日、4日分別在虎井生命紀念館及烏崁懷恩堂生命紀念館舉辦法會，雖然場地在戶外，但因人潮眾多，仍有感染風險。

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澎湖縣政府表示，依據傳染病防治法第7條規定，主管機關應實施各項調查及有效預防措施，以防止傳染病發生。同法第37條，地方主管機關於傳染病發生或有發生之虞時，應視實際需要，會同有關機關（構），管制上課、集會、宴會或其他團體活動，以及管制特定場所之出入及容納人數。

澎湖縣政府指出，縣府身為澎湖防疫主管機關，有權實施必要的預防措施。針對縣府說法，葉竹林表示，其實市公所法會是請3位師公，在戶外舉行祭拜儀式，並無群聚感染危險，但既然縣府有疑慮，加上近日疫情逐漸嚴峻，因此願意配合取消法會，但也呼籲縣府防疫政策以公文白紙黑字寫清楚、說明白，不要口頭交代含糊帶過。

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澎湖縣政府今年因應疫情嚴峻，禁止舉辦清明法會。（澎湖縣政府提供）

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