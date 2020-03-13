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獨家》中火爭議 政院將公告中市管制生煤自治條例無效

環保署認為，空污法2018年修正並公布施行後，有關管制生煤的相關規定已很明確，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」確有抵觸空污法的問題。站在中央的立場，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，自治條例應屬無效。（資料照，記者陳建志攝）

環保署認為，空污法2018年修正並公布施行後，有關管制生煤的相關規定已很明確，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」確有抵觸空污法的問題。站在中央的立場，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，自治條例應屬無效。（資料照，記者陳建志攝）

2020-03-13 15:47:14

〔記者李欣芳／台北報導〕針對台中火力發電廠的燃燒生煤的爭議，台中市政府先前引用「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」的規定，對台電開罰，引發台電反彈，經濟部也因此事摃上台中市政府，環保署高層官員今天下午接受本報訪問時透露，行政院最快今天稍晚就會公告「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，宣告這項自治條例無效。

行政院知情官員證實說，政院預定今天就會發文給台中市政府，說明上述自治條例無效，也將發布新聞稿對外說明，政院最近確實曾討論過此事。

據悉，台中市政府在2016年1月26日公告施行「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」，其中第3條第4項要求受管制者「自本自治條例公布日起四年內減少生煤使用量40%」，對象包括台中發電廠（中火）、港務公司台中分公司、中龍鋼鐵等3單位。

環保署高層表示，行政院曾就中火爭議，請環保署提供意見，環保署認為，空污法2018年修正並公布施行後，有關管制生煤的相關規定已很明確，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」確有抵觸空污法的問題，環保署先前也已行文中市府說明此事。站在中央的立場，「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」抵觸空污法的規定，自治條例應屬無效。

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