索取軍機資料惹議 吳斯懷反質疑國防部惡質炒作

國民黨籍、立法院社會福利及衛生環境委員會立委吳斯懷向國防部索取機密資料引發爭議，吳13日出席黨團大會時表示，會對外發出新聞稿說明。（記者廖振輝攝）

2020-03-13 10:56:52

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委吳斯懷本會期參與立法院社福及衛環委員會，卻遭指向軍方索取涉及資通電軍編制的機敏資料。吳斯懷上午先是發新聞稿質疑國防部居心叵測，黨團大會後再度受訪表示，不要用這種方式炒作，非常惡質，請國防部站出來公開說明。

吳斯懷受訪表示，辦公室已發新聞稿完整說明，他並未索取機密資料，在和國防部官員交換意見時也告訴對方不需要提供機密資料或告知內容，他只是要公開資料的彙整、便於問政。

請繼續往下閱讀...

吳斯懷說，希望不要誤會、用這種方式炒作，這樣對所有立委合法行使職權是非常不尊重的，這是非常惡質的案例，「國防部應該站出來公開說明，不是我來說明」。

被問及國防部稱索取涉機敏性的資通電軍編制資料？吳斯懷回應「什麼叫比較機密？」請國防部說明，並重申，他當然沒有要求機密資料，調閱的只有個別軍種的基本數據、國防白皮書的公開資料等，資通電軍則只是交換意見。

吳斯懷表示，請國防部內把這些訊息告訴媒體的人站出來說清楚，不是他來解釋，「立委合法行使職權，請國防部尊重。」

對於在新聞稿指「居心叵測」，是覺得會議中有人洩漏給特定媒體嗎？吳斯懷說，當然是嘛，否則媒體怎麼會知道他在會議中說的很多內容，這是很不好的案例，「請國防部要公開說明，而不是我來說明。」

國民黨立委吳斯懷在黨團大會後受訪，要求國防部就「洩密」一事公開說明。（記者陳昀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法