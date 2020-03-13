武漢肺炎》防疫優先！立法院會三讀通過600億紓困特別預算

立法院會今天上午處理行政院提出的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，由於朝野黨團均有防疫優先之共識，在3天聯席會議審查及1次朝野黨團協商中並未刪除或凍結任何預算，也沒有保留任何提案，今全案未經表決就順利三讀通過。（記者簡榮豐攝）

2020-03-13 11:11:03

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院會今天上午處理行政院提出的600億元「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，由於朝野黨團均有防疫優先之共識，在3天聯席會議審查及1次朝野黨團協商中並未刪除或凍結任何預算，也沒有保留任何提案，今全案未經表決就順利三讀通過。

根據行政院主計總處說明，本次提出的600億元特別預算案，有300億元是移用前年度歲計賸餘，另外300億元則仰賴舉債支應，其用途可分為196億元防治經費及404億元紓困、振興經費。

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特別預算的挹注範圍，一共涵蓋11個部會，其中以經濟部編列204.9億元最多，佔整個特別預算逾3成，內容包括匡列20億元發放振興抵用券，以及投入中小企業信用保證基金融資保證、企業技術研發補助、徵用口罩機器設備及調度防疫物資等項目。

其次則是衛福部與交通部，分別編列169.58億、167.67億元，前者主要用於醫護津貼、防疫補償金、疫苗研發、防疫物資採購等，後者則將用以補貼、復甦交通運輸及觀光等產業。

除上述3個部會，其他編列支出還包括內政部1.69億元、教育部5.76億元、農委會35.5億元、海委會1.12億元、文化部8億元、原民會2億元、客委會1.5億元與國家通訊傳播委員會2.19億元。

雖然立法院並未刪除、凍結任何預算，但在初審及朝野協商時，朝野仍共同通過多項主決議，用以督促政府把預算用在刀口上，包括要求預算涉及跨部會調整且每筆數額超過5000萬元時，應先送立法院備查，以及建請行政院主計總處研擬特別預算流用規定。

此外，立法院通過的主決議還包括：要求衛福部及教育部應加強防疫觀念宣導、政府應妥善配給醫療資源給駐外使館、各機關應妥為規劃遠距辦公等防疫措施、外交部應協助防疫指揮中心分析各國輿情等。

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