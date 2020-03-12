黑鷹事故調查報告要運安會背書？楊宏智：運安會僅被動協助

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智在立院報告空軍黑鷹墜機事故及記錄器解讀等初步分析工作。（記者劉信德攝）

2020-03-12 11:30:38

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今邀國家運輸安全調查委員會進行業務報告，針對黑鷹直升機新北山區罹難事故，國防部日前對外說明的內容，許多立法委員皆不滿意。立委陳歐珀指出，運安會主委楊宏智曾說，八成排除動力機械故障，認為人為因素可能多一點，但沒想到軍方嚴斥說要追究洩密，這到底是軍方真的要查、媒體亂寫，還是背後有人搧風點火。楊宏智表示，國防部確實沒有說要查洩密，追查來源有發現某學術單位臉書在帶風向，且是媒體寫的內容與事實不符。

陳歐珀表示，雖然黑鷹直升機失事案國防部有請運安會協助調查，但他認為國防部不能阻絕運安會，因為運安會是專業、公正、客觀的調查，若擔心有機密外洩，可以採機密會議處理，但事故調查一定要公開。另外，之前媒體有指軍方要追查運安會洩密，是否真有此事。

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楊宏智表示，運安會屬於行政院，本於行政一體，會積極支援國防部黑盒子解讀，溝通上也無礙。有關外傳軍方要追查洩密的事情，運安會有去追尋整個資料來源，的確要查洩密不是來國防部，他們網站也有做澄清，甚至空軍司令第一時間也派督察長到運安會來；所謂洩密事情的確是空穴來風。楊宏智表示，雖然是空穴來風，但其實他有找到某個臉書在帶風向，這位也不是國防部、空軍的人，很遺憾是學術單位，為何有這個動機不知道。

立委林俊憲表示，國防部公布黑鷹直升機事故原因，地理、氣候、人為等三個複合因素，現在要距離地面多高，安全隔離儀器都能設定，那座山又不會動，怎麼會是肇事原因；歸咎雲多，黑鷹直升機氣候即時預測系統非常強，那裏有雲會不知道嗎？衝進雲裡就會撞機的話，那以後就晴空萬里再來飛。不曉得這份報告運安會能不能管，還是等國防部公布才知道，這份調查報告運安會有背書嗎。

楊宏智表示，運安會角色在黑鷹直升機案中是被動協助，國防部第一時間將黑盒子送到運安會，但就指有解讀黑盒子，後續國防部調查委員會中，運安會人員沒有在裡面。

除陳歐珀、趙正宇、傅崐萁等多名委員，都認為國軍不能排除運安會調查，國軍事故調查報告不能自己做之外，林俊憲也說，運安會應該要堅持、講話，調查對象是空軍，摔死那麼多將士，國人那麼心痛，肇事主因為何，怎能讓空軍自己調查自己，這樣能查到真相嗎，難道黑鷹事件這份報告就這樣呼攏過去了嗎？

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