黑鷹事故調查報告要運安會背書？楊宏智：運安會僅被動協助
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕立法院交通委員會今邀國家運輸安全調查委員會進行業務報告，針對黑鷹直升機新北山區罹難事故，國防部日前對外說明的內容，許多立法委員皆不滿意。立委陳歐珀指出，運安會主委楊宏智曾說，八成排除動力機械故障，認為人為因素可能多一點，但沒想到軍方嚴斥說要追究洩密，這到底是軍方真的要查、媒體亂寫，還是背後有人搧風點火。楊宏智表示，國防部確實沒有說要查洩密，追查來源有發現某學術單位臉書在帶風向，且是媒體寫的內容與事實不符。
陳歐珀表示，雖然黑鷹直升機失事案國防部有請運安會協助調查，但他認為國防部不能阻絕運安會，因為運安會是專業、公正、客觀的調查，若擔心有機密外洩，可以採機密會議處理，但事故調查一定要公開。另外，之前媒體有指軍方要追查運安會洩密，是否真有此事。
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楊宏智表示，運安會屬於行政院，本於行政一體，會積極支援國防部黑盒子解讀，溝通上也無礙。有關外傳軍方要追查洩密的事情，運安會有去追尋整個資料來源，的確要查洩密不是來國防部，他們網站也有做澄清，甚至空軍司令第一時間也派督察長到運安會來；所謂洩密事情的確是空穴來風。楊宏智表示，雖然是空穴來風，但其實他有找到某個臉書在帶風向，這位也不是國防部、空軍的人，很遺憾是學術單位，為何有這個動機不知道。
立委林俊憲表示，國防部公布黑鷹直升機事故原因，地理、氣候、人為等三個複合因素，現在要距離地面多高，安全隔離儀器都能設定，那座山又不會動，怎麼會是肇事原因；歸咎雲多，黑鷹直升機氣候即時預測系統非常強，那裏有雲會不知道嗎？衝進雲裡就會撞機的話，那以後就晴空萬里再來飛。不曉得這份報告運安會能不能管，還是等國防部公布才知道，這份調查報告運安會有背書嗎。
楊宏智表示，運安會角色在黑鷹直升機案中是被動協助，國防部第一時間將黑盒子送到運安會，但就指有解讀黑盒子，後續國防部調查委員會中，運安會人員沒有在裡面。
除陳歐珀、趙正宇、傅崐萁等多名委員，都認為國軍不能排除運安會調查，國軍事故調查報告不能自己做之外，林俊憲也說，運安會應該要堅持、講話，調查對象是空軍，摔死那麼多將士，國人那麼心痛，肇事主因為何，怎能讓空軍自己調查自己，這樣能查到真相嗎，難道黑鷹事件這份報告就這樣呼攏過去了嗎？