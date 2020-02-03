完百男獨闖八通關古道 失聯9天 升狼煙獲救

獨走八通關古道的何姓山友失聯，他的女兒上臉書公開協尋，何男（藍衣黃頭盔）放 狼煙獲救。 （消防局提供、取自臉書登山借問站）

2020-02-03 05:30:00

〔記者花孟璟、王峻祺、劉濱銓／綜合報導〕有完登百岳資歷的台中61歲何姓山友，計劃過年獨自縱走八通關古道全段，他在小年夜入山，年初一打電話向家人報平安後失聯。空勤總隊黑鷹直升機昨載送搜救人員上山，在八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線上發現待援的何男施放狼煙，經吊掛將受困9天的何男平安救起；至於何男是否爬「黑山」，玉山國家公園管理處表示要進一步確認有無違規？

跟團行程取消 何姓山友獨攀

何姓山友原報名的八通關古道縱走跟團行程，共排7天，因報名的跟團行程取消，小年夜下午他從南投東埔入山，獨自縱走八通關古道全段，何男年初一（1月25日）下午2時電話報平安：「還有6公里到托馬斯」，但之後就失聯。

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何男的女兒因多日未聯繫上父親，1月31日於臉書社團「登山借問站」貼文，「請問在1月25至31日期間，是否有人在大水窟山屋、大分山屋、抱崖山屋或者瓦拉米山屋一帶看到我父親？」隨即向台中市消防局報案請求協尋。

何女貼文中並公布父親行程，他1月23日下午4點17分從東埔出發；24日在觀高營地有遇到山友並聊天；25日早上大水窟山屋出發，最後通聯時間是25日下午2點，他電話中表示「6公里後到托馬斯」，但沒明確交代紮營地點。山友紛紛留言祝福：「希望傳出好消息！」

何男吊掛下山 因無受傷婉拒送醫

花蓮縣消防局獲報協尋，首批7名搜救人員前日搭直升機飛往大分山屋搜索，第二批搜救人員昨上午搭乘黑鷹直升機，即將降落大水窟山屋前，看到大水窟山屋東邊稜線、也就是位於八通關古道馬沙布駐在所東邊往米亞桑溪的稜線上，有名身穿藍色上衣及戴黃色頭盔的男子揮白旗、放狼煙，影片經家屬確認是何男無誤。何男經黑鷹直升機吊掛順利獲救，因無受傷婉拒送醫，與家屬會合後離去。

他經驗豐富裝備齊全 才能渡過難關

搜救人員透露，何姓山友登山經驗豐富，原定上月底要結束行程，發現迷途後緊縮糧食，加上裝備齊全，才能在寒冷的高山上持續維生、等待救援。

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