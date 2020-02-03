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黑鷹冒低溫救援 玉管處︰何男若違規罰3000元

獨走八通關古道的何姓山友失聯，他的女兒上臉書公開協尋，何男（藍衣黃頭盔）放狼煙獲救。 （消防局提供）

獨走八通關古道的何姓山友失聯，他的女兒上臉書公開協尋，何男（藍衣黃頭盔）放狼煙獲救。 （消防局提供）

2020-02-03 05:30:00

〔記者王峻祺、劉濱銓／綜合報導〕獨自縱走八通關古道全段的台中61歲何姓山友失聯9天後，救難人員昨冒著山區低溫將他救出，玉山國家公園管理處表示，何男參加的登山團有申請入園，雖因故未入園，但團員仍可入山，至於該團入園申請是否遭註銷，還須查證，不過就何男被發現地點來看，恐未依相關登山路線行走，或是走偏路線，只要確認違規，可依國家公園法開罰3000元。

至於何男未受傷仍由黑鷹直升機吊掛下山，因有去年內政部訴願委員會撤銷花蓮縣消防局依「花蓮縣登山活動管理自治條例」開出搜救費案例，縣消防局針對搭乘搜救直升機不再裁罰，改由國家搜救指揮中心認定，但其餘若確認有違規事項，地方自治條例仍可祭出罰則。

由於花蓮縣消防局針對前年轄區山域發生3起事故，依「花蓮縣登山活動管理自治條例」，開出3案總額近249萬元的搜救費，因部分隊員不服提起訴願，內政部訴願委員會去年撤銷消防局原處分，訴願人不用付高額搜救費。因此縣消防局修訂自治條例，針對航空器搜救費用不再裁罰，僅收地面搜救費用。

花蓮縣消防局表示，僅直升機搜救費用由中央認定，但何姓山友救援案件待釐清相關內容，若確認有其餘違規事項，仍可依「花蓮縣登山活動管理自治條例」祭出罰則。目前針對待援者相關求援細部陳述，還有待一併了解才能確認具體罰則規定。

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