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武漢肺炎》責任全推民進黨！中方強塞30多人上包機原因曝光

國台辦證實，的確臨時遞補30多位乘客上機，此舉受到台灣方面嚴正拒絕。（資料照）

國台辦證實，的確臨時遞補30多位乘客上機，此舉受到台灣方面嚴正拒絕。（資料照）

2020-03-12 00:33:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣中華航空、中國東方航空在10日晚間到11日凌晨先後載回第2批滯留中國湖北的台灣人，卻爆出過程狀況連連，國台辦事後將責任全數推給民進黨，也提到所謂臨時「硬塞30人名單」一事，是因為國台辦看有些「台胞」沒登機，飛機有空位，才臨時遞補，不料遭台灣方面拒絕。

國台辦指出，此次運送「台胞」返台計畫一直到10日下午，登機總人數還是不斷變動，雖然中方在9日就做最後統計，但當時一些「台胞」不願意回到台灣又被隔離，因此打退堂鼓，也有部分「台胞」不願做病毒檢測，這些人最後都沒有登機。

國台辦提到，此次運送「台胞」返台出現「令人遺憾」的狀況，少數應登機「台胞」在各種原因之下無法登機，使飛機座位出現空缺，中方原本打算在不超出原定運送總數範圍內，臨時遞補30多位急著想返台的乘客，不料遭到台灣方面拒絕。

國台辦說，此次運輸因民進黨使整個工作一波三折，若該黨確實盡心盡力，就不會讓原本單純的運送一拖再拖，延宕一個多月，應該答應讓中方遞補30多位乘客上機，「我們希望兩岸航空公司能夠在最短時間內再次安排共同運送，盡快協助滯留台胞全部順利返鄉。」

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