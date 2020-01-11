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首頁　>　政治

總統立委投票日各地現排隊潮 本報16:00即時開票

總統蔡英文也前往投票所投票，並在排隊時與民眾寒喧。（記者叢昌瑾攝）

總統蔡英文也前往投票所投票，並在排隊時與民眾寒喧。（記者叢昌瑾攝）

2020-01-11 12:10:15

〔即時新聞／綜合報導〕今日是投票日，不少民眾都早起前往投票所排隊等候投票，許多縣市一早就傳出投票所外大排長龍，包含總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲等人也都已經陸續到投票所投票。

國民黨總統候選人韓國瑜在韓冰陪同下排隊投票。（記者洪臣宏攝）

國民黨總統候選人韓國瑜在韓冰陪同下排隊投票。（記者洪臣宏攝）

據中選會指出，本次選民共可投3張選票，包括總統副總統的選票、區域或原住民立法委員的選票、以及選出全國不分區及僑居國外國民立法委員的政黨票。投票時須帶「三寶」，分別是國民身分證、印章及投票通知單。若沒帶印章，則可以用簽名、蓋指印取代。

今日是投票日，不少民眾都早起前往投票所排隊等候投票，總統蔡英文也前往新北市永和秀朗國小投票。（台北市攝影記者聯誼會提供）

今日是投票日，不少民眾都早起前往投票所排隊等候投票，總統蔡英文也前往新北市永和秀朗國小投票。（台北市攝影記者聯誼會提供）

為讓讀者能即時掌握開票結果，本報於今日下午4點也將提供即時開票服務，屆時可透過手機開啟本報的選舉頁面專區，就可立即掌握最新開票結果。

蘇貞昌偕妻子詹秀齡投票。（記者邱書昱攝）

蘇貞昌偕妻子詹秀齡投票。（記者邱書昱攝）

總統、立委選舉11日舉行，前總統馬英九一早前往住家附近的投票所投票。（記者廖振輝攝）

總統、立委選舉11日舉行，前總統馬英九一早前往住家附近的投票所投票。（記者廖振輝攝）

總統及立委選舉今天投票，台北市長柯文哲偕同夫人陳珮琪前往台北市金甌女中投票。（記者王藝菘攝）

總統及立委選舉今天投票，台北市長柯文哲偕同夫人陳珮琪前往台北市金甌女中投票。（記者王藝菘攝）

總統、立委選舉11日舉行，一早投票所外民眾大排長龍投票，行動不便的長者由家屬推著輪椅前來投票。（記者廖振輝攝）

總統、立委選舉11日舉行，一早投票所外民眾大排長龍投票，行動不便的長者由家屬推著輪椅前來投票。（記者廖振輝攝）

台南一早就有民眾在晨霧中排隊，等候投票。（記者吳俊鋒攝）

台南一早就有民眾在晨霧中排隊，等候投票。（記者吳俊鋒攝）

總統、立委選舉11日舉行，前總統馬英九一早前往住家附近的投票所，跟著民眾排隊進投票所。（記者廖振輝攝）

總統、立委選舉11日舉行，前總統馬英九一早前往住家附近的投票所，跟著民眾排隊進投票所。（記者廖振輝攝）

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