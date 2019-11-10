不習慣站台上被喊凍蒜 綠營參選人勤跑民眾家客廳聊天

謝佩芬選戰主打親民路線，常到民眾家中的客廳與選民對談。（謝佩芬提供）

2019-11-11 00:46:05

〔記者蔡思培／台北報導〕2020立委選戰進入倒數，綠營在台北市大安區徵召哈佛碩士、前外交官謝佩芬，她這次選戰主打親民路線，平時除積極拉票，更常到民眾家中的客廳與選民聊天。

過往候選人選舉前多透過辦造勢活動、坐戰車掃街等方式拉票，這樣雖能一次接觸到眾多選民，卻難與民眾有深度接觸。謝佩芬因此在這次選舉推出「客廳會」活動，只要民眾希望多了解她，她就會主動前往選民家中，坐下來與選民們一同聊天，至今已前往十幾位選民家中客廳，將民眾家中化身競選總部近距離拉票。

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謝佩芬說，過去大家都是在文宣、面紙或電視上看到她，而客廳會讓她有機會在輕鬆氣氛下與選民互動，有時聊的話題也與選舉無關，而是大家今天做了什麼。每次客廳會的聊天對象雖然僅10至30人，遠不及成千上萬人的造勢場合，但這卻讓謝有更多機會聽到選民的訴求，像是可以拜訪那些地方人士、大安區有哪些隱藏版的市民活動。謝佩芬之前還在一場客廳會上遇到一位絲巾老師，這位大姊不僅送她一條絲巾，還熱情地教她如何綁，讓她有了意想不到的收穫。

謝佩芬說，她個人其實比較習慣客廳會這樣的小型活動，「站在台上被喊凍蒜，我目前也還在適應中。」她也強調，越到選舉後期，人與人之間有溫度的近距離接觸越重要，只要任何人邀請她到家中，她都很樂意，客廳會並沒有截止日。

謝佩芬說，客廳會讓她有機會在輕鬆氣氛下與選民互動。（謝佩芬提供）

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