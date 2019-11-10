為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

不習慣站台上被喊凍蒜 綠營參選人勤跑民眾家客廳聊天

謝佩芬選戰主打親民路線，常到民眾家中的客廳與選民對談。（謝佩芬提供）

謝佩芬選戰主打親民路線，常到民眾家中的客廳與選民對談。（謝佩芬提供）

2019-11-11 00:46:05

〔記者蔡思培／台北報導〕2020立委選戰進入倒數，綠營在台北市大安區徵召哈佛碩士、前外交官謝佩芬，她這次選戰主打親民路線，平時除積極拉票，更常到民眾家中的客廳與選民聊天。

過往候選人選舉前多透過辦造勢活動、坐戰車掃街等方式拉票，這樣雖能一次接觸到眾多選民，卻難與民眾有深度接觸。謝佩芬因此在這次選舉推出「客廳會」活動，只要民眾希望多了解她，她就會主動前往選民家中，坐下來與選民們一同聊天，至今已前往十幾位選民家中客廳，將民眾家中化身競選總部近距離拉票。

謝佩芬說，過去大家都是在文宣、面紙或電視上看到她，而客廳會讓她有機會在輕鬆氣氛下與選民互動，有時聊的話題也與選舉無關，而是大家今天做了什麼。每次客廳會的聊天對象雖然僅10至30人，遠不及成千上萬人的造勢場合，但這卻讓謝有更多機會聽到選民的訴求，像是可以拜訪那些地方人士、大安區有哪些隱藏版的市民活動。謝佩芬之前還在一場客廳會上遇到一位絲巾老師，這位大姊不僅送她一條絲巾，還熱情地教她如何綁，讓她有了意想不到的收穫。

謝佩芬說，她個人其實比較習慣客廳會這樣的小型活動，「站在台上被喊凍蒜，我目前也還在適應中。」她也強調，越到選舉後期，人與人之間有溫度的近距離接觸越重要，只要任何人邀請她到家中，她都很樂意，客廳會並沒有截止日。

謝佩芬說，客廳會讓她有機會在輕鬆氣氛下與選民互動。（謝佩芬提供）

謝佩芬說，客廳會讓她有機會在輕鬆氣氛下與選民互動。（謝佩芬提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
拚翻轉 民進黨謝佩芬拜票 前台北縣長尤清陪掃街
2019-11-10 11:55

拚翻轉 民進黨謝佩芬拜票 前台北縣長尤清陪掃街
綠營台北市立委參選人聯合造勢 羅文嘉授顧台三步驟
2019-10-20 19:51

綠營台北市立委參選人聯合造勢 羅文嘉授顧台三步驟
單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值

單元三鑽石綠廊「大境豐藝」更勝七期地段價值
選舉不拜票改當網紅 謝佩芬開直播介紹5家永康名店
2019-10-13 18:55

選舉不拜票改當網紅 謝佩芬開直播介紹5家永康名店
聯合國外交官參選 謝佩芬：國家安全不分藍綠
2019-09-22 21:47

聯合國外交官參選 謝佩芬：國家安全不分藍綠
下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區

下交流道直接IN！台北萬人迷重劃區
民進黨雙北5新人合體 穿黑衣、戴口罩撐香港
2019-10-05 11:48

民進黨雙北5新人合體 穿黑衣、戴口罩撐香港

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播