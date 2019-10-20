綠營台北市立委參選人聯合造勢 羅文嘉授顧台三步驟

2019-10-20 19:51

〔記者蔡思培／台北報導〕民進黨北市黨部今下午舉辦台北市立委參選人聯合造勢活動，黨祕書長羅文嘉呼籲大家，選舉一定要團結起來固國會、保台灣，總統投給蔡英文、政黨票投給民進黨。

民進黨北市黨部今下午在石牌國中活動中心舉辦立委聯合造勢大會，羅文嘉、總統蔡英文台北市競選總部主委黃承國、副祕書長林飛帆、市黨部主委陳正德等綠營人士皆出席。吳怡農、謝佩芬、吳思瑤、高嘉瑜、何志偉、許淑華、阮昭雄等7名民進黨北市提名立委候選人，及無黨立委林昶佐也合體宣示，2020台灣要贏。

羅文嘉今在活動上大批藍營總統參選人韓國瑜，韓之前說要去美國訪問，美國在台協會（AIT）主席莫健特地洩題讓韓國瑜準備，問題包括當總統會不會過度依賴中國、處理兩岸關係如何證明比蔡英文好、黨選是否繼續配合美國政策維護台灣安全。羅文嘉說，這些問題不只美國想知道，台灣人也想知道，但韓國瑜卻練肖話、避而不答，去到美國能含混過去嗎？最後韓國瑜就放棄作答就不去了。

羅文嘉認為，這些其實都是基本、且重要的問題，答案只有一個，就是固國會、保台灣。

羅文嘉說，顧台灣有三個步驟，第一是總統投給蔡英文、第二是政黨票無論如何都要投給民進黨，第三是台北市綠營區域候選人要當選。他說，如果蔡英文當選，藍營是國會多數黨，這樣軍購、前購預算都會遭杯葛，國民黨還可能整天推動讓人動彈不得的法案，國民黨不需要公投，在立法院多數就投了，「即使我們有總統，國會也被綁架」。

黃承國也說，他相信2020選舉讓每個人都像在洗三溫暖，去年選舉敗選後，總統帶領民進黨團隊進行深刻檢討、重新得到老百姓的支持。大家一定要記取1124教訓，不可輕敵。這次的選舉對台灣的前途非常重要，如果沒選好，後悔就來不及了。

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