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首頁　>　政治

拚翻轉 民進黨謝佩芬拜票 前台北縣長尤清陪掃街

謝佩芬（左）與尤清（中）一大早在市場拜票。（記者蔡思培攝）

謝佩芬（左）與尤清（中）一大早在市場拜票。（記者蔡思培攝）

2019-11-10 11:55:41

〔記者蔡思培／台北報導〕2020立委選戰進入倒數，台北市大安選區立委參選人謝佩芬今早在前台北縣長尤清陪同下，前往通化市場拜票。不少民眾看到謝都上前要求合照、握手。

謝佩芬說，今天看到尤縣長願意出來陪她掃街，覺得特別感動，因為尤是當年替民進黨第一位在台北縣拿下江山的前輩，大家都說大安區是艱困的選區，但她相信並非沒有翻轉的可能，這次有很大的贏面，她希望承繼尤縣長當時在台北縣的勝利、開發出新的局面。謝也提到，剩下兩個多月是衝刺的好時機，這次與尤掃街，象徵民進黨老中青各世代，都很願意站出來。

尤清說，哈佛雙碩士的謝佩芬不僅是非常優秀的法政人才，還是未來立法院的新血，希望大家可以全力支持。他說自己6歲就住在大安區，也在木柵、板橋住過，對雙北的人情世故都很熟悉，謝佩芬是大家一直在等待的優秀人才，希望她能為台灣出點力。

被問起韓國瑜批評民進黨，尤說，選立委、總統都屬於國政，並不是耍嘴皮，不僅要非常深思熟慮、為台灣現在問題提出有效解決方案，也能夠前瞻未來、發展國政藍圖。

謝佩芬與民眾合照。（記者蔡思培攝）

謝佩芬與民眾合照。（記者蔡思培攝）

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