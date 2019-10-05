民進黨雙北5新人合體 穿黑衣、戴口罩撐香港

2019-10-05 11:48

〔記者林家宇／台北報導〕民進黨雙北市5位立委參選人，今早齊聚大安森林公園與建國花市，替大安區參選人謝佩芬拜票；由於今日凌晨香港政府實施《禁止蒙面規例》，5人也一同穿上黑衣、戴上口罩，用行動力挺香港。

民進黨北市第3選區立委參選人吳怡農、新北市第9選區蔡沐霖、11選區張銘祐、12選區賴品妤，今早與謝佩芬合體，前往建國花市與攤商、採買民眾握手拜票，過程中有民眾表達對民進黨的不滿，要謝佩芬一行人再加油，也有攤商一起高喊「凍蒜」表示支持。

對於香港緊張情勢持續升高，張銘祐表示，「香港不斷被中國欺負，台灣何嘗不是？」強調台港都是自由民主的捍衛者，新人出來參選，就是要撐起台灣世代共同的責任；賴品妤說，自己對禁蒙面法通過一事感到非常焦慮，因為一旦開了先例，往後港府便可以一直引用母法《緊急法》，形同戒嚴。

蔡沐霖則直言，「2020這場選戰，支持韓國瑜或國民黨，就是支持中聯辦和共產黨」；吳怡農則說，現在每天都能清楚看到一國兩制和九二共識的真相，呼籲大家除了挺香港，也要把自己的家顧好。

謝佩芬受訪時表示，新人連線的想法已經醞釀很久，加上目前的香港、國際局勢，讓年輕人對台灣的政治和公共事務都很有感觸，5人都有相近的理念，透過實際行動保護、捍衛台灣，未來也有機會推出共同政見，細節還再研究。

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