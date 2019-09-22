聯合國外交官參選 謝佩芬：國家安全不分藍綠

2019-09-22 21:47

〔記者蔡思培／台北報導〕將代表民進黨參選台北市大安區立委的謝佩芬今天舉辦握手會，民進黨副秘書長林飛帆、文山南中正立委參選人阮昭雄、蔡英文台北市競選總部主委黃承國都出席。謝佩芬直言，國家安全與外交對於台灣最重要，並沒有分藍綠。

「我有一個夢想，希望台灣可以變得更好。」謝佩芬自哈佛大學畢業、曾任聯合國外交官，她表示，其實大學以前沒出過國，以前看到飛機都很開心，一直希望能出國，她認為這其實這就很像現在台灣希望能參與國際社會的心境。

她回憶，當年申請哈佛大學的文件上寫希望未來能進聯合國工作，卻被因為台灣不在聯合國內，被大學老師調侃不切實際，建議修掉，但她仍選擇保留這段文字，最終順利進入哈佛、畢業，還真的在聯合國工作。她幽默地說：「畢業證書是不是也要秀一下？」

謝佩芬說，對於台灣最重要的是國家安全與外交，這是不分藍綠的，2020戰役對於民進黨、對她與對台灣都至關重要，「這是一場台灣人的選舉」。

謝佩芬說，她在哈佛曾主辦台灣研究社，辦理與台灣相關的活動。她直言，雖然大學除了讀書還要辦活動，相當忙，但覺得辦活動相當值得。她也分享，大學曾遇過一位美國白人男學生，雖然在台灣住過、也會說中文，卻不知道台灣的歷史、白色恐怖，是透過謝佩芬的活動才重新認識台灣，她直言，這次的經歷讓她認為一切都值得。

林飛帆也在致詞時中表示，他比謝佩芬小一歲，現在很多年輕學子投入民進黨中央黨部，這麼多人加入民進黨只有一個原因，因為2020是攸關台灣政治前途的關鍵時間點，國民黨說沒九二共識就無外交穩定，過去的九二共識造成台灣在經濟上依賴中國，且習近平已說九二共識就是一國兩制，這場選戰不是民進黨與國民黨的選擇，「而是台灣的民主價值與中國的威權，你要選擇哪個？」

林飛帆也說，未來有兩個國民黨不願面對的時間點，一個是2021，這是中國共產黨建黨百年，另一個是2049，這是中華人民共和國成立100周年，很多學者都認為，中國會在2049收服台灣。他指出，捍衛台灣主權的人不能忘記這兩個時間點，要是選出一個主張兩岸一家親、一國兩制的國會多數委員，是很危險的事情。他也說，這次總統、立委大選，中國的目標就是把總統蔡英文拉下，這些手段包括逼迫台灣邦交選擇中國、在經貿上打壓台灣、假資訊。

台北市議員王閔生表示，台灣最近在一個禮拜斷交兩個國家，大家都怪蔡英文兩岸政策問題、外交策略，但他反問，蔡英文四年任期有刺激中國嗎？蔡英文一直要維持兩岸交流，但中國方面仍持續打壓，他直呼，難道台灣要變得像香港一樣嗎？他希望台灣能有有更多像謝佩芬一樣的外交人才，讓大家了解台灣的處境。

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