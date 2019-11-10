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不知怎麼教小孩 卓榮泰批韓：醉茫茫像稻草人

民進黨主席卓榮泰出席「新北市小英姊妹會成立大會」。（記者陳心瑜攝）

民進黨主席卓榮泰出席「新北市小英姊妹會成立大會」。（記者陳心瑜攝）

2019-11-10 22:08:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕蔡英文總統競選連任「新北市小英姊妹會成立大會」今天在三重舉行，除了蔡英文總統到場授證，民進黨主席卓榮泰、總統府秘書長陳菊都到場支持，卓榮泰致詞狠批國民黨總統提名人韓國瑜，表示若政府領導人，成天胡言亂語，每天醉茫茫，就像稻草人，要民眾怎麼教小孩？

卓榮泰說，他只擔心姊姊妹妹如何教孩子，給孩子好的社會環境，如果選出的總統，講話沒水準，格局不夠，一天到晚胡言亂語，像是把新住民講成鳳凰和雞、民進黨知道我們幾根毛，七千兩百萬怎麼來，永遠搞不清楚，更說民進黨是撈了就跑的匈奴，政府領導人若是講話如此、做人如此，表示在場婦女都還不用去想國家政策，只要想著怎麼教小孩，就知道應該要力挺蔡英文。

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