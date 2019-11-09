韓國瑜批「幾流人民選出幾流政府」 卓榮泰：不准侮辱高雄人

民進黨主席卓榮泰回嗆韓國瑜的「幾流人民選出幾流政府」之說。（記者吳俊鋒攝）

2019-11-09 18:29:06

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天砲轟總統蔡英文的執政，稱「幾流人民選出幾流政府」，民進黨主席卓榮泰則回嗆，「不准侮辱高雄人」，大家只是一時被他的花言巧語所騙，但已經認清楚了，這次高雄絕對要用選票翻轉，堅定告訴韓國瑜，並非選總統看出什麼樣的人，而是「什麼樣的人不能來選總統」。

台南第6選區立委王定宇今天下午成立關廟、龍崎競選總部，卓榮泰專程助講，拉抬聲勢，他抨擊國民黨派來挑戰的前黨主席洪秀柱，不再講一中同表，真心話暫時收起來，只為了騙選票。

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卓榮泰向台下群眾表示，韓國瑜也一樣，想與中國連結的真心話不敢講，卻一直說謊，還批評幾流人民選出幾流政府，「難道在侮辱高雄市民嗎」、「不准侮辱高雄人」。

卓榮泰說，高雄市民選韓國瑜當市長，很多人現在都後悔，早知道「其邁回來就好」，大家一時被花言巧語、吹牛、膨風所騙，這不能怪人民，但現在已經認清韓市長是什麼樣的人、講什麼樣的話，不會再上當。

民進黨主席卓榮泰（右）為黨籍立委王定宇站台。（記者吳俊鋒攝）

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