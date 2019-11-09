韓國瑜爆粗口民調升？ 卓榮泰：民進黨不隨之起舞

民進黨主席卓榮泰（右3）對於總統蔡英文的對手高雄市長韓國瑜一再發表惹議的言論，民調卻略升，表達不認同的看法，並強調，民進黨會要求參選人保持高格調，不是只是會講低俗話。（記者張聰秋攝）

2019-11-09 16:33:44

〔記者張聰秋／芬園報導〕民進黨主席卓榮泰今在彰化縣啟動輔選行程，有媒體問及對於有關國民黨總統參選人韓國瑜，近來言論一再爆粗口，內容一直不是很恰當，民調卻反而微幅上升的看法，卓榮泰指出，民進黨不會隨之起舞，更會要求參選人保持高格局、高格調，不能只是會講低俗話。

卓榮泰是今天到彰化縣芬園鄉寶藏寺陪同行政院長蘇貞昌參拜觀世音菩薩，為立委參選人黃秀芳助選時，接受媒體訪問做了上述表示。

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卓榮泰說，高雄市長韓國瑜全國跑透透，民調有沒有拉高還要觀察，但只要韓市長的話繼續講，韓的民調就會越來越低，這個他有把握，請韓市長繼續講，我們（指民進黨）會觀察韓市長所有的講話，但是不會隨之起舞，民進黨有自己的選戰策略，面對這場選舉，他希望民進黨的參選人，都能夠保有高格局、高格調，而不是講低俗的話而已。

民進黨主席卓榮泰（左2）今在彰化縣啟動輔選行程。（記者張聰秋攝）

卓榮泰今天到彰化縣芬園鄉寶藏寺，陪同行政院長蘇貞昌參拜觀世音菩薩。（記者張聰秋攝）

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