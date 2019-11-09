也曾因房產惹議 侯友宜看韓豪宅案：批評人不會讓自己變好

侯友宜被問及韓國於南港豪宅案時，僅說批評別人不會讓自己變好。（記者陳心瑜攝）

2019-11-09 16:25:28

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜南港豪宅案，成選戰焦點，而去年競選新北市長期間，同樣身陷「大群館」案的新北市長侯友宜，今天面對媒體詢問，是否對此感到心有戚戚焉？侯友宜並未正面回應，僅說，新北市長選戰是他第一次選舉，他從來不批評別人，因為沒有意義，自己也不會變好。

侯友宜說，批評只會撕裂台灣，影響團結，中華民國沒有辦法齊心齊力向前走，所以他不會批評任何人，競選場合只會談政見，頂多針對其他候選人的政見，提出自己的論述讓選民選擇，其他的都沒有必要，中央和地方好好合作，國家才會更好。

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至於接下來是否會為韓國瑜站台，侯友宜僅說，假日還是以市政行程優先，所以不管幾號來，只要跟市政衝突，他還是以市政為第一，從以前就是如此。

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