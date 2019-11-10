韓批綠掠奪完走人 卓榮泰：他忘了被共產黨趕出中國的是國民黨

民進黨主席卓榮泰（中）。（資料照）

2019-11-10 13:30:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨批評總統蔡英文、民進黨政府就跟匈奴一樣，掠奪完就走人。對此，民進黨主席卓榮泰今反問韓，是不是忘了在中國大陸被中國共產黨以「反動貪污財閥特權」趕出的是中國國民黨，「還在掠奪就被趕走」你們留著自己用，剛好而已，別想亂貼標籤。

卓榮泰表示，民主進步黨建黨33年，不曾離開過台灣、一直為守護台灣努力不曾間斷，卻被韓市長一派胡言亂語說成「掠奪走人」，他必須捍衛黨的尊嚴。

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卓榮泰反問，韓市長，你是不是忘了，在中國大陸被中國共產黨以「反動貪污財閥特權」趕出的是你中國國民黨，「還在掠奪就被趕走」你們留著自己用，剛好而已，別想亂貼標籤。

卓榮泰說，奉勸「吃碗內看碗外的人」注意，不要像「跳找」一樣，「一直只想跳位子、天天外出找工作」。

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