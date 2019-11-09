卓榮泰：用選票貼住韓國瑜黑白講的嘴

民進黨黨主席卓榮泰今帶領黨內立委許智傑與李昆澤高喊當選，展現民進黨團結氣勢。（記者陳文嬋攝）

2019-11-09 22:47:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民進黨高市鳳山區立委許智傑競選總部今成立，湧入1萬人潮擠爆現場，黨內大咖雲集力挺，展現民進黨團結氣勢，黨主席卓榮泰號召大家用選票貼住韓國瑜黑白講的嘴，並宣布民進黨這次選戰4大戰略，「守住北台，國會過關」、「守住南台，守住大台灣」、「贏得中部，對抗中國」、「看好花東，就可以翻轉台灣」。

民進黨鳳山區立委許智傑今天競選總部成立，黨內大咖雲集助選，包括總統府秘書長陳菊、前行政院長賴清德、民進黨黨主席卓榮泰等人、行政院副院長陳其邁均到場力挺，現場湧入1萬人潮，擺放5000張椅子全部坐滿，原本只封閉2個路口，晚間增為路口，場面熱鬧滾滾。

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民進黨黨主席卓榮泰今晚火力全開，他一上台就問在場的支持者者「鳳山還有韓流嗎？」，卓榮泰稱現在沒有，以後也應該不會有，因為現在就要打敗韓國瑜，明年就沒有了。

卓榮泰表示，韓國瑜稱幾流的人民選出幾流的政府，他是在說高雄嗎?他是在污辱高雄人嗎？「高雄人選到他是大家歹運，而不是我們不入流」。

他批評韓國瑜去年用話欺騙大家，畫一個大餅欺騙大家，現在卻說選他是第幾流，這樣是不是在侮辱高雄人?「民進黨與高雄鄉親不會讓韓國瑜污辱我們」，請大家用選票貼在他的嘴巴上，用選票貼住那個黑白講的人。

卓榮泰更以韓國瑜的豪宅風波為例，他認為韓國瑜應該把話說清楚，7200萬元如何來、如何去？這樣可以發大財，大家都來發嘛，這樣不能發大財，他更應該要說清楚。

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