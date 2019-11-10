柯P嗆黨政分際比國民黨清楚 林濁水︰這樣光榮還羞恥？

針對黨政不分，柯文哲反嗆自己比國民黨分得清楚，對此林濁水臉書酸，哪個民主政黨會淪落到有一天要比國民黨的。圖為台北市副市長黃珊珊與柯文哲在議會備詢。（資料照）

2019-11-10 15:39:23

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲籌組台灣民眾黨，過程中屢被外界質疑黨政不分，7日遭爆利用市府面試民眾黨不分區立委人選，柯文哲在議會備詢時，面對國民黨議員輪番砲轟此題，反嗆「絕對比你們國民黨分得清楚」，對此，前立委林濁水反譏，「哪個民主政黨會淪落到有一天要比國民黨的？」

柯文哲遭爆利用市府11樓面試民眾黨不分區立委人選，8日在市議會備詢時遭受國民黨市議員汪志冰的質疑，柯先是回答中午休息是「非上班時間」，後來反嗆「絕對比你們國民黨分得清楚」；面對國民黨市議員鍾沛君追問黨政不分的分際，柯則答那條紅線要怎麼劃？「我已經很自制了」。

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對此，林濁水今日（10日）在臉書表示，柯文哲雖然崇拜蔣經國，但黨政之分保證勝蔣一籌，只是比黨政分際向專制傳統嚇人的國民黨比？林濁水酸，去民主國家找一找，哪個民主政黨會淪落到有一天要比國民黨的？這樣比，他們會覺得光榮還是羞恥？

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