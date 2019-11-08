柯P坦承包租代管「沒效」 議員提議北市房屋普查

台北市長柯文哲（右）、台北市政府都市發展局局長黃景茂（中）與台北市政府財政局局長陳家蓁（左）回應落實居住正義相關問題。（記者陳志曲攝）

2019-11-08 18:34:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府推動「包租代管」政策，今年1到9月媒合戶數僅400多件，成效不彰，台北市長柯文哲今日在台北市議會總質詢直言，包租代管政策沒有用，房東不把房子拿出來也沒用，空屋沒進入市場，這是沒效政策，國民黨北市議員陳永德提議，進行房屋普查，讓租屋市場透明化，讓該繳稅的房東繳稅，也能掌握空屋數，制定更適切的房屋與租屋補貼政策。

柯文哲率領市府局處官員今日下午赴市議會備詢，陳永德不滿中央與北市府推動房屋政策，指出營建署8月宣布推出租屋擴大補助方案，對象包括單身青年、婚育家庭，試辦一年，受理申請從9月2日至27日截止，僅有2千多人申請，時間太短。

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陳永德說，市府推動包租代管政策也做不好，107年媒合戶數600多件、今年1到9月有400多件，市府投入更大經費，但效益始終不彰。柯文哲坦言重複失敗經驗沒有用，他說，房東不把房子拿出來沒用，目前稅制讓房東更不願拿出來，空屋沒進入市場，錢只進入租賃公司、沒有進入該有的人手上，這是沒效政策。

陳永德認為，政府租金補貼政策儘管立意良善，但不會成功，原因是租屋市場不透明，房東一旦得知租屋要報稅，一個是不租、一個就是調漲房租，轉嫁給房客，北漂青年、弱勢者享受不到補貼。

他說，政府推動租屋補貼從2007年開始，超過10年，政府長期漠視租屋黑市的問題，政策的美意都是騙人，他問柯知不知道房東繳稅多還是繳稅少，柯文哲卻答說，「有人繳稅嗎？」

陳永德批評，租屋市場不透明，市府連職業房東都沒有掌握，哪一戶房東有無繳稅都不知道，他提議以前進行全國戶口普查，員警管區要到家戶清查，就比照戶口普查，市府也去做房屋普查，讓租屋市場完整呈現，該補助能領到補貼、該繳稅就要繳，沒有逃漏稅、沒有規避，設法找出解決方法，否則只會在飯店找一堆學者專家辦研討會，卻沒針對癥結問題，也是沒有用。

對此都發局長黃景茂說，對於租賃所得稅問題已有向中央反映，柯文哲則在一旁低聲碎念說，對啦、因為市場不透明，也直言租屋市場是地下經濟，不透明就什麼都沒辦法做。

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