韓國瑜要找柯媽媽當副手？ 柯P笑彎了腰

台灣民眾黨主席柯文哲，今早陪同新竹縣立委第二選區參選人林碩彥前往竹東中央市場掃街，攤商開玩笑大喊「聽說，韓國瑜要找柯媽媽當附手？」讓柯P當場笑彎了腰！ （記者廖雪茹攝）

2019-11-10 12:29:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「跟著阿北趴趴走！」台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲，今早陪同目前新竹地區唯一參選人-竹縣立委第二選區參選人林碩彥，前往知名的竹東中央市場掃街、竹北天后宮參拜，有攤商開玩笑大喊「聽說，韓國瑜要找柯媽媽當副手？」讓柯P當場笑彎了腰！

柯文哲今早9點半，陪同林碩彥到竹東中央市場拜票，許多攤販和買菜民眾驚喜巧遇柯P本人，爭相與他握手、合影留念，或是立馬拿出身上任何東西請他簽名，也有攤商請他簽在看板上永存，近一個小時旋風式的掃街，讓市場引起一陣騷動。

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「台灣民眾黨主席柯文哲親自到訪！請支持政黨票投台灣民眾黨，立委票投新竹縣立委第二選區參選人林碩彥！」有攤商見到柯P驚叫「真是不敢相信！」

還有一名賣花生的攤商開玩笑大喊「聽說，韓國瑜要找柯媽媽當副手？」讓柯P當場爆笑！柯文哲和林碩彥並在著名的葉媽媽店吃了一碗魷魚羮，稱「來不及說話，太好吃了」，驚喜巧遇醫界老友，還說回到家鄉很好。

林碩彥表示，感謝柯市長百忙之中抽空，陪同他到竹東市場拜票，關心庶民生活，希望大家支持最接地氣的台灣民眾黨和林碩彥。

對於外界關切台灣民眾黨無總統參選人，是否擔心缺乏母雞帶小雞的效應，林碩彥說，沒有母雞的問題，只要黨內團結一致，眾志成城，為人民而非為政治謀福利，不談太多政治，就是以人民為優先，人民第一。

在一旁吃魷魚羮的柯文哲還幫忙提問「他原來在竹科賺得好好的」，林碩彥回答，這有點陰錯陽差，當時原本只是想休息一下，剛好小孩出生，他開始思考家庭、孩子的未來，並重視教育和家園環境等議題，便試著投入政治圈，一方面拓展人脈，一方面也幫科技人發聲，為社會公益貢獻一己心力。

柯文哲稍後到竹北天后宮上香時致詞表示，除祈求台灣風調雨順、鄉親平安健康，並拜託大家支持科技人林碩彥，給年輕人一個機會，「回到家鄉還是不一樣」。

台灣民眾黨主席柯文哲陪同新竹縣立委第二選區參選人林碩彥掃街，有攤商請他簽在看板上永存，近一個小時旋風式的掃街，讓市場引起一陣騷動。 （記者廖雪茹攝）

台灣民眾黨主席柯文哲陪同新竹縣立委第二選區參選人林碩彥掃街，近一個小時旋風式的掃街，讓市場引起一陣騷動。 （記者廖雪茹攝）

柯文哲（左）幫忙提問「他原來在竹科賺得好好的」，林碩彥（右）回答，因小孩出生，他開始思考家庭、孩子的未來，並重視教育和家園環境等議題，便試著投入政治圈，也幫科技人發聲。（記者廖雪茹攝）

台灣民眾黨主席柯文哲陪同新竹縣立委第二選區參選人林碩彥掃街，近一個小時旋風式的掃街，讓市場引起一陣騷動。 （記者廖雪茹攝）

台灣民眾黨主席柯文哲陪同新竹縣立委第二選區參選人林碩彥掃街，有攤商請他簽在看板上永存，近一個小時旋風式的掃街，讓市場引起一陣騷動。 （記者廖雪茹攝）

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