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公宅政見跳票 柯文哲坦言：22年才能達成5萬戶目標

柯文哲坦言，照目前公宅的興建速度，要22年才能達成5萬戶目標，要縮短的話必須公私協力，還需再規劃。（記者楊心慧攝）

柯文哲坦言，照目前公宅的興建速度，要22年才能達成5萬戶目標，要縮短的話必須公私協力，還需再規劃。（記者楊心慧攝）

2019-11-08 17:43:48

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲過去承諾8年5萬戶公宅政見跳票，台北市議員林穎孟在市政總質詢表示，以目前台北市政府每年動工一萬戶、每年完工2400戶的速度算，還要22年才能完成5萬戶公宅，柯文哲則坦言，照目前速度確實要22年，要縮短的話必須公私協力，還需再規劃。

林穎孟詢問柯市長曾允諾社會公宅8年5萬戶目標是否改變？柯文哲坦承：「我不喜歡說謊，這蓋不完。」柯接著說，他認為台北市民需要有共識，以後不管誰當市長都要維持每年一萬戶的施工狀態，這也是北市府目前上限，也沒辦法超過，以韓國為例，去首爾看公宅，他們也花28年，居住正義需跨好幾任市長才能達成目標。

林穎孟調閱資料發現，依目前北市府每年完工公宅數字平均數為2400戶，要達成5萬戶的目標，粗估需22年才能完成，但對於這樣的結果，市長能滿意嗎？

林穎孟指出，過去大家都沒把需要幾年完工說清楚，她認為應把台北市公宅狀況告訴大家，而北市府應要考慮縮短5萬戶需22年的時間。

柯文哲坦言，按照目前速度，確實需22年的時間，若要縮短還需公私協力，也需要民間的力量，但還需再規劃。都發局長黃景茂則允諾，將會持續規劃，不會用22年的時間達成5萬戶目標。

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