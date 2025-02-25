高院更一審大逆轉！八仙塵爆7家長求償 觀光署、新北市府連帶國賠2100萬

7名家長的子女在八仙塵爆時不治，高院改判觀光署和新北市府應連帶國賠。（記者楊國文攝）

2025/02/25 17:22

〔記者楊國文／台北報導〕八仙樂園塵爆造成15死、400多人受傷，蘇姓民眾等7人因子女當晚參加「彩色派對」活動，遭粉塵爆炸致嚴重燒傷不治，指控交通部觀光署、新北市府怠於執行職務，聲請國家賠償，一審判蘇等7人敗訴；但高等法院更一審認定，觀光署和新北市府怠於依法執行執務，與塵爆發生具有因果關係，今改判應連帶賠償7人精神慰撫金各300萬元，共2100萬元。可上訴三審。

蘇姓民眾等7人主張，他們的子女於2015年6月27日參加八仙樂園內「快樂大堡礁」等區域舉辦的「彩色派對」活動，不料，當晚8時31分在「快樂大堡礁」區域發生粉塵爆炸燃燒，7人的子女均遭到大面積燒傷，分別於同年6至10月間死亡。

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蘇姓民眾7人指控，交通部觀光署對八仙公司違規營業開放「快樂大堡礁」遊樂設施供民眾使用，長期怠於督促改善或命其停止營業、暫停使用設備或廢止執照，也未查知違法分割出租給瑞博公司舉辦派對活動，且明知八仙樂園在同年6月18日的緊急救難及醫療急救系統演練不符規定，竟未確保場地合法使用及逃生動線恰當，有怠忽執行職務的違失。

另外，新北市政府就「快樂大堡礁」違規建於農業區，且未取得執照即使用，長期怠於依法勒令強制拆除、停止使用，及怠於依法於複檢合格前限制其使用，亦未將違規情形陳報交通部觀光署，未盡考核之責，且知悉6月27日在該處將舉行派對，得預見可能釀成公共災害，歷年定期消防安檢未檢查或規範「快樂大堡礁」火災事故安全逃生應變措施與設備，未防範粉塵易燃，怠於執行職務。

內政部消防署部分，有未依消防法第14條將粉塵活動公告為易致火災行為，亦怠忽執行職務。要求依國家賠償法等規定，賠償7人共2400萬元。

士林地院判決蘇等7人敗訴，7人不服判決，上訴高等法院。

針對交通部觀光署、新北市政府部分，高院審理認為，八仙樂園於1989年7月8日開幕，2006年間經交通部核可觀光地區範圍面積為12.3166公頃，觀光署於核可時，即已知悉八仙樂園的園區內，存在包括「快樂大堡礁」在內的未取得雜項使用執照之遊樂設施，且於歷次檢查時即知悉八仙公司有將該等違建設施開放遊客使用，所營業面積遠超過核准面積範圍等情形，卻僅於歷年定期檢查中重複記載「未取得使用執照之設施請勿對外開放使用」等文字，對八仙公司多年來均未改善時，未依規定裁處罰鍰、定期停止營業、甚至廢止營業執照等行政處分，以要求八仙公司改善，長期讓違法狀態繼續存在，有過失怠於執行職務。

新北市政府方面，高院認為，新北市府已知悉八仙樂園內，存在未取得使用執照設施情事，但自2009年至2014年各半年度就八仙樂園的歷次考核，就「觀光遊樂設施安全」項目，僅重覆記載「現場勘查禁止使用標誌尚稱明顯」、「水上遊樂設施尚未開放使用」等文字，均未落實督導八仙公司相關缺失，任由「快樂大堡礁」在內的違法設施繼續存在，亦過失怠於執行職務。

此外，「快樂大堡礁」所坐落的土地，依法僅得農用，加上「快樂大堡礁」設施未曾取得雜項執照即擅自建造及使用，新北市府未依建築法看碇對八仙處以罰鍰，並勒令停止使用，亦怠於執行職務。

高院也認定，八仙塵爆的發生，雖然肇因於現場懸浮於空氣中粉塵遇熱源發生爆燃而釀災，但觀光署、新北市府怠於依法執行職務，與塵爆的發生，具有相當因果關係，改判觀光署、新北市府均敗訴，應連帶賠償7人精神慰撫金各300萬元，共2100萬元，可上訴。

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