綠委轟：有錢買7200萬豪宅 「韓國瑜一家人都在裝窮」

針對韓冰因爸爸太窮打工買車送韓國瑜，在去年選舉博得孝順美名。民進黨立委賴瑞隆今天受訪時質疑，韓國瑜一出手就買7200萬元豪宅，光兩個車位將近600萬元，韓國瑜一家人都在裝窮，「韓冰要不要出來道歉！」（資料照）

2019-11-09 22:37:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜女兒韓冰曾因不忍看父親太窮，開著十幾年中古車，用打工存款分期幫買新車，在去年選舉博得孝順美名。不過，民進黨立委賴瑞隆今天受訪時質疑，韓國瑜一出手就買7200萬元豪宅，光兩個車位將近600萬元，韓國瑜一家人都在裝窮，「韓冰要不要出來道歉！」

賴瑞隆批評，韓冰打工貸款買車送韓國瑜，說是因爸爸太窮，但南港豪宅還不到10年前的事，韓國瑜一出手就買7200萬元豪宅，光兩車位近600萬元，這不是一般民眾買得起，這怎麼會是庶民，韓冰要不要出來說清楚，要不要出來道歉。

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賴瑞隆說，韓國瑜這一家人最大問題是到處裝窮、說謊，去年選舉用一瓶礦泉水、一碗滷肉飯欺騙大眾，結果家裡開維多利亞貴族學校，一年收入上億元，更擁有雲林農舍別墅被揭發才轉賣，失業10幾年卻能買豪宅，最基本誠信都沒有。

賴瑞隆指出，韓國瑜從挖石油、摩天輪、迪士尼、阿諾史瓦辛格不斷以話術騙選票，台灣人民已經看透他的招式，像韓國瑜這種沒有誠信的政治人物，已創下台灣選舉史上最惡劣例子，家長都不知道要怎麼教小孩，更擔心孩子變成和韓國瑜一樣。

賴瑞隆提醒，韓國瑜有錢買豪宅，卻裝窮、裝成庶民欺騙社會，難道國民黨主席吳敦義也認可這種行為嗎？國民黨要不要與這種人劃清界線，如果國民黨要繼續硬拗，那吳敦義、馬英九、朱立倫等人，就必須連帶承擔政治責任。

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