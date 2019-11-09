再度十問7200萬豪宅！ 苦苓砲轟：韓國瑜不要再靠腰了

苦苓要韓國瑜針對問題作答，勿再糾結於「是誰洩密」的這個問題。（資料照與Google街景合成圖）

2019-11-09 00:39:01

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜被爆失業期間以7200萬在台北市南港買豪宅，並在短時間內轉單脫手，作家苦苓在臉書指出，「韓國瑜你不要再靠腰了說實話很難嗎？」苦苓拋出10個問題要韓國瑜講清楚。

苦苓8日深夜於臉書發文痛批，「不要再問是誰洩密了！」美國前總統尼克森（Richard Nixon）不會問水門案是誰洩密，宋楚瑜也不會問興票是誰洩密，「若要人不知，除非己莫為」，如果能證明自己心胸坦蕩，問心無愧，又何必在意是誰向外界透露？

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苦苓強調，倘若自己有能力購買7200萬的房子，「我一定歡欣鼓舞、昭告天下」，絕對不會在面對外界問題時，表現出一副吞吞吐吐、老羞成怒的模樣，原因在於：「我沒有冒充『庶民』。」

苦苓對韓國瑜拋出10項問題全文：

1.你購買7200萬的房子，自己沒有出面，高美蘭幫你下訂並且交簽約金，那些錢你有還人家嗎？

2.何庭歡說你們夫妻自備款1800萬，可是那棟大樓像高美䔵的自備款都是15%，如果房價是韓國瑜說的7200萬，那麼自備款應該是1080萬；如果自備款真的是1800萬，那麼房價應該是1億2000萬。你們兩個是誰說錯了？

3.台肥說有借你1400萬，但你房子根本沒有過戶，台肥為什麼會借你錢？你有拿到錢嗎？

4.如果你根本沒有拿到這1400萬，你為什麼不指控台肥說謊、卻懷疑台肥洩密，所以台肥說的是真的囉？

5.如果你有拿到這1400萬，是拿去做什麼用呢？是剛好用來繳自備款嗎？

6.這1400萬貸款好像並沒有轉給你的買家，那你還給台肥了嗎？20年的貸款你是怎麼還的？

7.你賣房子就有收入，但一毛錢的稅都沒繳，你覺得這樣算是故意逃稅嗎？

8.如果你是用這1400萬交自備款，其實只要1080萬，那多餘的320萬就是白賺的；後來你的房子賣了6950萬，賠了250萬——兩邊算起來，你真的有賠到錢嗎？

9.既然李佳芬肯幫你繳自備款（照葉元之的説法），為什麼又不肯幫你繳每個月的貸款，害你只好急著賠錢把房子賣掉？她幹嘛害你？

10.萬一你賣不掉，又繳不起貸款，那麼房子會被銀行收回，你們豈不是白白損失1080萬（或1800萬），你們夫妻這麼精明，為什麼會幹下這麼冒失、這麼愚蠢的事？

苦苓臉書全文

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