韓點名台肥、國稅局洩個資 蔡英文：出事就推給國家機器

蔡英文表示，韓國瑜還是應該把大家質疑的事情說清楚。（記者周湘芸攝）

2019-11-09 11:37:51

〔記者周湘芸／新北報導〕國民黨總統提名人韓國瑜豪宅風波持續延燒，但他近日受訪卻譴責台肥公司或國稅局「侵害個人資料」，才讓豪宅交易曝光。對此，蔡英文總統今出席活動表示，韓國瑜發生事情時都有個慣性，就是用國家機器掩蓋他受到爭議的事情，重點還是應該把人民社會所質疑的事情說清楚。

韓國瑜待業期間，曾經購買南港豪宅引起軒然大波，他先前受訪卻點名台肥公司或國稅局洩漏個資，蔡英文今出席活動受訪則強調，韓國瑜還是應該把人民社會所質疑的事情說清楚。

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面對韓國瑜反批蔡英文「長得聰明，但越來越糊塗」，蔡也說，自己長得聰不聰明應該不是最重要的事情，畢竟國家機關要發動公權力調查，必須要有相當的證據與合理的懷疑，如果沒有就是在濫用公權力、濫用國家的資源，這個是一個任何從事公職的人都要有基本的概念。

財政部長蘇建榮今出席活動也表示，針對韓指控國稅局洩露資料一事，自己的態度非常清楚，若他（韓國瑜）有證據就歡迎提出來，有證據就會查，若沒證據亂講話、汙蔑國稅局同仁，身為財政部長會站出來維護同仁的權益。

另外，總統府發言人丁允恭會後也補充，如果他（韓國瑜）真的主張個資外洩，就請他說清楚，哪一項受到法律所保障的個資受到不法的侵害，然後檢具相關的證據，依照法定的程序向檢警提出檢舉，相關的機關一定會依法進行偵辦。

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