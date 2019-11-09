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韓國瑜的副手是他？ PTT網友稱朱立倫暗示太明顯了...
2019-11-09 16:50:00
〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選18日開始受理登記，昨日國民黨總統參選人韓國瑜鬆口稱「已找到副手」，最快2天後就會宣布副手人選，對此，前新北市長朱立倫早上受訪時也表示「大家放心，一定加分」，有網友就在PTT上發文稱這個暗示夠明顯了吧，在PTT板上掀起熱烈討論。
朱立倫今日對韓國瑜副手掛保證，還表示「大家放心，一定加分」，新聞消息被網友轉貼到批踢踢實業坊八卦板上，該名網友還發文稱「一定加分，這個暗示夠明顯了吧?」，除了有網友猜測，此話的翻譯意為：「絕對不是我」，但也讓不少網友在底下討論，該不會真的是韓國瑜的妻子李佳芬，在PTT上引起熱烈討論。
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有網友在底下留言「大家放心一定佳芬」、「誰說後宮干政了 人家夫妻要一起選呢」、「紙牌屋膩....」、「瑜珈配！瑜珈配！」、「朱最近很喜歡開超冷玩笑 真的有可能是李佳芬」、「史上第一次夫妻檔選總統... 」、「夫妻一起選就不算干政了XD」、「跟韓導比，不管副手是誰都只有加分吧」。