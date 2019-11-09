為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜的副手是他？ PTT網友稱朱立倫暗示太明顯了...

昨日國民黨總統參選人韓國瑜鬆口稱「已找到副手」，對此，前新北市長朱立倫早上受訪時也表示「大家放心，一定加分」，有網友就在PTT上發文稱這個暗示夠明顯了吧，在PTT板上掀起熱烈討論。（資料照）

昨日國民黨總統參選人韓國瑜鬆口稱「已找到副手」，對此，前新北市長朱立倫早上受訪時也表示「大家放心，一定加分」，有網友就在PTT上發文稱這個暗示夠明顯了吧，在PTT板上掀起熱烈討論。（資料照）

2019-11-09 16:50:00

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選18日開始受理登記，昨日國民黨總統參選人韓國瑜鬆口稱「已找到副手」，最快2天後就會宣布副手人選，對此，前新北市長朱立倫早上受訪時也表示「大家放心，一定加分」，有網友就在PTT上發文稱這個暗示夠明顯了吧，在PTT板上掀起熱烈討論。

朱立倫今日對韓國瑜副手掛保證，還表示「大家放心，一定加分」，新聞消息被網友轉貼到批踢踢實業坊八卦板上，該名網友還發文稱「一定加分，這個暗示夠明顯了吧?」，除了有網友猜測，此話的翻譯意為：「絕對不是我」，但也讓不少網友在底下討論，該不會真的是韓國瑜的妻子李佳芬，在PTT上引起熱烈討論。

有網友在底下留言「大家放心一定佳芬」、「誰說後宮干政了 人家夫妻要一起選呢」、「紙牌屋膩....」、「瑜珈配！瑜珈配！」、「朱最近很喜歡開超冷玩笑 真的有可能是李佳芬」、「史上第一次夫妻檔選總統... 」、「夫妻一起選就不算干政了XD」、「跟韓導比，不管副手是誰都只有加分吧」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
李佳芬稱學母語浪費時間 本土社團轟「惡意打壓母語」
2019-11-06 11:43

李佳芬稱學母語浪費時間 本土社團轟「惡意打壓母語」
藍營這2人能征服宇宙！陳芳明諷：老天太厚愛國民黨
2019-11-04 19:19

藍營這2人能征服宇宙！陳芳明諷：老天太厚愛國民黨
移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感

移居板橋28萬就簽約　4字頭鈔有感
韓國瑜「征服宇宙」說挨酸 李佳芬：不相信的人是草包
2019-11-03 19:40

韓國瑜「征服宇宙」說挨酸 李佳芬：不相信的人是草包
韓國瑜稱2天後公布副手 今脫口3個字曝光人選
2019-11-09 16:02

韓國瑜稱2天後公布副手 今脫口3個字曝光人選
928破8.3億！ 碧波白買氣旺

928破8.3億！ 碧波白買氣旺

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播