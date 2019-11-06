李佳芬稱學母語浪費時間 本土社團轟「惡意打壓母語」

台灣社等數個本土社團今日召開記者會嚴正譴責，韓國瑜夫婦惡意打壓母語，呼籲全民拒投藐視台灣文化的總統候選人。（記者陳鈺馥攝）

2019-11-06 11:43:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕高雄市長韓國瑜妻子佳芬日前批評，教育部推動母語教育是「浪費資源」，引發外界質疑歧視母語；台灣社等數個本土社團今日召開記者會嚴正譴責，韓國瑜夫婦惡意打壓母語，呼籲全民拒投中國國民黨及藐視台灣文化的總統候選人。

台灣社社長張葉森表示，台灣去年已經通過「國家語言發展法」，在母語正在復甦之際，韓氏夫婦卻出現這種數典忘祖行為，除了要譴責外，更希望韓國瑜主動退選，不然民眾也會拒投這種總統候選人。

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北社社長李川信表示，國民黨來台用殖民方式打壓本土語言，國內學校早已推廣母語多年，語言更是文化載體，韓氏夫婦心態是完全看不起台灣人，李佳芬一家人以前選舉用台語，現在卻說學母語浪費時間，這根本是奴才心態，要嚴厲譴責國民黨提名這種人選總統。

「污辱台灣不同族群的母語！」李川信批評，這種人沒有資格參選總統，總統應有寬容心團結台灣，從韓氏夫婦言語可看出，完全在歧視各族群的母語，族群不合社會如何安定，這種如同中國共產黨迫害維吾爾語行徑，大家一定要認清韓氏夫婦真面目。

台灣教師聯盟前理事長溫貴琳痛斥，國民黨在中國無法守住共軍渡江，來台後如驚弓之鳥，國民黨政府在1952年5月頒布「台灣省各級學校加強民族教育實施綱要」，明文規定高中以上學校必須恭讀蔣公訓詞，教官要兼任高中、大學管理組長，也就是類似現在生輔組長，而童軍團長要兼任副組長，全面管控校園。

溫貴琳提及，以前中小學全面禁說方言，學生講台語要掛狗牌罰錢，以前念師範學校被老師聽到講台語，還會星期六被禁足不能外出回家，媒體更限制台語節目、台語歌曲，這結果造成外省族群在台灣產生優越感，進一步掌控媒體及文教，更演變成講台語、講客語是沒水準的行為，韓氏夫婦這種行為，很明顯就是看不起台灣文化。

李江却台語文教基金會董事長邱金錫譴責，韓氏夫婦沒什麼文化，開口閉口發大財「錢錢錢」，國民黨必須出面講清楚，是否執政後又要開始打壓台語，套一句台灣諺語「賽哈堂沒內才（音譯，意旨廁所蟲沒內才）」，那個什麼『佳芬講堂』，我看根本是『賽哈堂』」。

北市客家女性發展協會理事長范金玉表示，70年代雲州大儒俠布袋戲在台創下70%高收視率，那時政府就很緊張台語，宋楚瑜擔任新聞局長就下令不准播放，反觀蔡政府去年通過「國家語言發展法」，要保存及發展各族群語言，這次選舉不要讓歧視語言的一方勝利。

台灣客社副社長陳彩仁指出，半年前才舉辦「還我母語」30周年慶祝會，30年前許多客家人士為了母語發起運動，後來才會有廣播電台、客委會及客家電視台成立，韓國瑜夫妻發表這些歧視言論，國民黨推出這種人來選總統非常不恰當。

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