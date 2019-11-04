母語教學浪費資源？新住民媽媽怒：韓國瑜夫婦道歉

國民黨總統參選人韓國瑜（左）及妻子李佳芬（右）認為，學校教母語是「浪費資源」。（資料照）

2019-11-04 20:02:04

〔即時新聞／綜合報導〕「學習媽媽的話，為什麼要被韓國瑜歧視？」國民黨總統參選人韓國瑜妻子李佳芬首場「佳芬講堂」3日在台中開跑，力挺韓的中英雙語教育，直指學校教母語是「浪費資源」。有新住民媽媽對此「非常憤怒」，要求韓、李道歉。

韓國瑜日前提出雙語教育政策，去年也曾說過「母語對不起，請你回家學，不要在學校浪費學校的時間」，李佳芬昨也支持丈夫論點稱「我在家就講台語，在學校還要學台語是怎樣」，直言「我們在浪費一些資源」。

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范姓新住民媽媽今（4）日在臉書標記85人，發了一篇中文、越南文的雙語聲明，痛批「學習媽媽的話，為什麼要被韓國瑜歧視」？她認為，李佳芬的說法是對「全台灣所有非華語族群最嚴重的歧視」，相當不尊重。

「我們是媽媽，不是生小孩的機器」

文中寫道，新住民們好不容易等到課綱實施，有更多機會站上講台，教自己母國的語言，「我們是媽媽，不是生小孩的機器，我們有自己的語言、文化、思想與傳統，我們也想告訴自己的孩子，媽媽的故鄉的一切」。

范姓新住民說，她當然贊成雙語教育、多語教育，「但是雙語為什麼一定要是英文？孩子們想學習東南亞國家的語言，為什麼就會被歧視？認為這是一種在家裡學習就可以的語言」。

范姓新住民強調，學校的東南亞語言教學不只是語言教學，更是透過語言教學來實現文化傳承，「所以我們這群新住民媽媽要站出來，抗議韓國瑜跟李佳芬，你們一定要道歉，針對這條錯誤的政見來道歉。」

文末也以標籤表示，「別再說我們新住民不懂事」、「我們愛台灣的心不比台灣人少」、「在台灣居住的時間甚至還比故鄉多」。

新住民媽媽對此「非常憤怒」，質疑「學習媽媽的話，為什麼要被韓國瑜歧視？」要求韓國瑜、李佳芬道歉。（擷取自臉書）

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